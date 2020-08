Bayreuth: Hund stirbt in überhitztem Auto - Anzeige erstattet

Gegen eine Hundehalterin, deren Tier in einem überhitzten Auto gestorben war, ist nun Strafanzeige erstattet worden. Wie die Tierschutzorganisation Peta mitteilt, habe sie die Frau bei der Staatsanwaltschaft Bayreuth angezeigt. Zudem soll der 30-Jährigen verboten werden, weiter Tiere zu halten.

Ein Hund überlebt, ein anderer stirbt in überhitzen Auto

Die Frau hatte am vergangenen Samstag zwei Hunde über mehrere Stunden in Bayreuth ohne Wasser und Frischluftzufuhr im Auto eingesperrt und war einkaufen gegangen. Beide Hunde waren nach Angaben der Polizei gemeinsam in einer kleinen Box zurückgelassen worden. Ein Passant bemerkte die Tiere und alarmierte die Polizei. Die öffnete den Wagen und versorgte einen der Hunde umgehend mit Wasser. Für den anderen kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungen gegen die Halterin wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ein. Dabei droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Peta: Hunde erleiden irreparable Organschäden

Laut Tierschutzorganisation Peta werden Hunde in überhitzten Autos panisch. Da sie nur wenige Schweißdrüsen hätten, erlitten sie schnell irreparable Organschäden oder einen Herzstillstand. Die Tierschutzorganisation bittet Passanten, im Falle eingesperrter Hunde schnellstmöglich die Polizei zu rufen. Wegen möglicher organischer Schäden müsse ein so befreites Tier auf jeden Fall ärztlich untersucht werden.

Peta: Bei Todesgefahr Scheibe einschlagen

Befinde sich das Tier bereits in Todesgefahr, sollten Zeugen die Scheibe des Autos einschlagen. Wie Peta schreibt, sei kein Fall bekannt, in dem Tierrettern dadurch rechtliche Folgen entstanden seien. In Fürth jedoch forderte im vergangenen Jahr eine Hundehalterin von der Feuerwehr Schadensersatz, weil diese gewaltsam einen Hund aus ihrem Wohnmobil befreite.