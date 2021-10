Bayreuth: Hofer Arzt klagt wegen Corona-Verdienstausfall

Wegen eines Corona-Quarantänefalls musste ein Zahnarzt aus dem Landkreis Hof im April 2020 seine Praxis für 14 Tage schließen. Nun streitet er mit dem Freistaat Bayern über die Höhe der Verdienstausfall-Entschädigung.

Zahnarzt fordert weitere 10.000 Euro Entschädigung

Der Fall wird vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth verhandelt. Nach Auskunft des Verwaltungsgerichts hat die Regierung von Oberfranken dem Zahnarzt aus dem Fichtelgebirge bereits rund 10.000 Euro bezahlt. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat diese Entscheidung auch schon mit einem schriftlichen Gerichtsbescheid bestätigt. Doch damit gibt sich der Zahnarzt nicht zufrieden: Er fordert nach Angaben des Verwaltungsgerichts weitere 10.000 Euro Erstattung für die Betriebskosten während der zweiwöchigen Praxisschließung. Der Mediziner will in einer mündlichen Verhandlung seine Forderungen erneut begründen.

KZVB: Wenig coronabedingte Schließungen von Arztpraxen

Nach Auskunft der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayern (KZVB) ist der Prozess vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth ein Einzelfall. Denn es habe nur wenige behördlich angeordnete Praxisschließungen wegen eines Corona-Quarantänefalls gegeben, so ein Sprecher der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Nach Informationen der Ärztevertretung sollen sich in allen Zahnarzt-Praxen in Bayern bislang keine Patienten mit dem Coronavirus angesteckt haben.