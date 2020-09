Bayreuth: Großbaustelle Friedrichsforum feiert Richtfest

Star-Designer Peter Schmidt schenkt Bayreuth ein Logo

Zu guter Letzt wurde auch über das neue Logo der Spielstätte gestritten. Der Entwurf des gebürtigen Bayreuther Star-Architekten Peter Schmidt, der zuvor unter anderem Flakons für namhafte Parfümhersteller entwarf und es damit bis in das Museum of Modern Art in New York schaffte, stieß in Teilen des Bayreuther Stadtrats auf Kritik. Sein Logo, das er seiner Heimatstadt schenkte, zeigt den Namen der Spielstätte unter grünen und violetten Punkten, was einigen Stadträten und Bürgern zu wenig aussagekräftig war, schließlich aber doch eine Mehrheit fand.