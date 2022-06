Bayreuth: Frau feiert 100. Geburtstag nach Unfall im Krankenhaus

Ellinor Dietze lebt gemeinsam mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester in einer Wohnung in Bayreuth. Kurz vor ihrem 100. Geburtstag stürzt sie. Ihren Ehrentag muss sie daraufhin im Bayreuther Klinikum verbringen.

Nach Unfall: 100-Jährige schnell auf den Beinen

Das Personal vor Ort ist beeindruckt von der nun 100-Jährigen. Auch nach ihrem Sturz habe sie nichts von ihrem Humor und ihrer Frische verloren. Und schon nach kurzer Zeit habe sie bereits wieder die ersten Schritte selbst gehen können.

Auch im privaten Leben kommt Dietze noch gut zurecht. Sie erledige viele Dinge mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester zusammen und sei generell weitgehend selbstständig.

"Dumme Zufälle": Von Berlin nach Bayreuth gezogen

Geboren wurde sie 1922 in Dresden. Wie sie nach Bayreuth kam? "Das waren ein paar dumme Zufälle", so Ellinor Dietze. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog sie nach Berlin, arbeitete dort 40 Jahre lang in der Verwaltung eines Krankenhauses.

"1982 bin ich in Rente gegangen und um diese Zeit hat meine Schwester eine Freundin in Bayreuth besucht. Meiner Schwester hat es so gut gefallen, dass wir beschlossen haben, nach Bayreuth zu ziehen." Der Umzug ist nun auch schon wieder fast vier Jahrzehnte her – Ellinor Dietze hat den Schritt nie bereut. "Bayreuth ist schön. Und die Umgebung ist zum Wandern ideal."