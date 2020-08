10.08.2020, 07:10 Uhr

Bayreuth: Erneut Hund in überhitztem Auto eingesperrt

Erneut hat die Polizei in Bayreuth einen Hund aus einem überhitzten Auto gerettet. Die Besitzerin wurde wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Erst kürzlich starb in Bayreuth ein Hund in einem Auto, das in der prallen Sonne parkte.