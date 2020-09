Bayreuth: Einbrecher rauben zwei fast leere Tresore

Vermutlich hatten sich die Einbrecher dicke Geldbündel erhofft, als sie aus einer Klinik in Bayreuth zwei Tresore mitgehen ließen. Doch da hatten sie leider Pech: In den beiden Stahlschränken befand sich kein Vermögen, sondern nur ein vergleichsweise überschaubarer Betrag an Bargeld. Die Polizei bezifferte den finanziellen Schaden auf rund 2.500 Euro. Höher als dieser ist der Sachschaden, der bei der Tat entstand.

Einbrecher "entsorgen" aufgehebelte Tresore nahe der A9

Die beiden aufgehebelten Tresore wurden am Freitag Vormittag (11.09.) nahe der A9 in Plech in Landkreis Bayreuth gefunden. Der Einbruch in der Klinik in der Kulmbacher Straße muss laut Polizei in der Nacht von Donnerstag (10.09.) auf Freitag stattgefunden haben. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.