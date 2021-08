Ein Jahr nach ungeklärtem Mord in Bayreuth: Anwohner haben Angst

Polizei erhofft sich Hinweise durch Plakat-Aktion

Profiler der Operativen Fallanalyse Bayern (OFB) haben schon vor Monaten ein mögliches Profil des unbekannten Täters erstellt. Demnach könnte es sich um einen Mann mit Ortskenntnissen handeln, der entweder psychisch krank oder von Mordlust getrieben ist.

Am Tatort wurde auch ein Hammerkopf gefunden. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden. Auch von dem abgebrochenen Holzstiel des Hammers fehle bisher jede Spur, so die Polizei.

Bundesweit für Aufsehen gesorgt hat eine Plakat-Aktion der Polizei. Auf einem großen Banner in unmittelbarer Nähe des Tatortes ist ein Bild des Opfers zu sehen. "Wer hat mich hier ermordet?", steht auf dem Plakat, das neben einer Straße platziert ist, die in Richtung Autobahn A9 führt. Man habe sich in enger Absprache mit der Familie des 24-Jährigen zu dieser Maßnahme entschieden, so Polizeipressesprecher Alexander Czech. Das Plakat solle konkret auch Personen im sozialen Umfeld des mutmaßlichen Täters emotional berühren und ansprechen, lautet die Begründung der Polizei für diesen ungewöhnlichen Weg.

Radweg-Mord Thema bei "Aktenzeichen XY"

Zweimal wurde der Mordfall bereits in der bekannten ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY…ungelöst" thematisiert. Nach der ersten Ausstrahlung gingen über 60 neue Hinweise ein, der Entscheidende war aber nicht dabei. Bei der zweiten Sendung vor wenigen Wochen gab es kaum noch Anrufe, so die Ermittler.

Nach wie vor bittet die Polizei um Hinweise, die zur Aufklärung führen. Es ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.