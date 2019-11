Bayreuth: Deutsches Schreibmaschinenmuseum sucht neue Bleibe

Kulturreferent rät zu Wechselausstellungen

Der Bayreuther Kulturreferent Benedikt M. Stegmayer plädiert dafür, dass mit dem Umzug des Museums in neue Räume auch eine wissenschaftliche Aufbereitung der Sammlung einher geht. Besondere Aspekte der Sammlung sollten in Wechselausstellungen hervorgehoben werden, was immer wieder neue Besucher anlocken würde. Die Mitarbeiter des Schreibmaschinen-Museums möchten jedoch ihre komplette Sammlung ausstellen und benötigen dafür mindesten doppelt so viel Platz als bisher. In den angebotenen Räume in der Schlossgalerie sei das schwierig.

Kurse für Fachlehrer werden weniger

Die Sammlung geht auf das Jahr 1936 zurück, als in Bayreuth das „Deutsche Institut für Kurzschrift und Maschinenschreiben“ gegründet wurde. Seitdem werden in Bayreuth Fachlehrer für den Schreibmaschinenunterricht ausgebildet. Allerdings nimmt die Zahl der Kurse ab.