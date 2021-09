Bayreuth: Das Problem mit der Personalsuche im Einzelhandel

Die Kaffeemaschine brummt, die Brotschneidemaschine rattert. Brot, Gebäck und Bretzeln gehen über den Tresen. Die beiden Verkäuferinnen im Café Brunner in der Bayreuther Richard-Wagner-Straße haben gut zu tun. Eigentlich sind sie in einer anderen der fünf Bayreuther Filialen der Bäckereikette tätig. Doch die hat geschlossen.

Wegen Personalmangels ist die eigentlich gut frequentierte Filiale im Bayreuther Gutenberghaus für etwa 14 Tage geschlossen. Schilder an den Türen und ein großes Banner werben für neue Mitarbeiter. Doch die kommen nicht, berichtet Firmeninhaber Gerhard Brunner. Es würden sich kaum Bewerberinnen und Bewerber für den Verkauf melden. Zum Teil kämen sie nicht mal zu einem verabredeten Vorstellungsgespräch.

Vielschichtige Ursachen für Personalmangel

Brunner zuckt mit den Schultern. So recht kann er sich das nicht erklären. 750 Menschen arbeiten für sein Unternehmen mit Sitz im oberpfälzischen Weiden, die meisten davon in Vollzeit. Man sehe sich als Familienunternehmen, nehme Rücksicht auf die Mitarbeitenden. Wenn jemand seine Stundenzahl reduzieren wolle, versuche man das zu ermöglichen. Wenn sich die privaten Schwerpunkte verschieben würden und die Arbeit nicht mehr die Hauptrolle spiele, könne man über Teilzeit reden. Sie würden immer einen Weg finden, erklärt der Oberpfälzer. Aber momentan sei die Lage seltsam. Gerade mal einen Bäckerlehrling hätten sie dieses Jahr eingestellt. Gerhard Brunner sieht aber auch, dass die Arbeitszeiten ein Problem für viele seien, trotz eines Stundenlohnes von um die 13 Euro. Zusätzlich zum Verkauf von früh ab 6 Uhr bis abends 20 Uhr wären die Samstage und Sonntage mit die umsatzstärksten Tage. Das sei unattraktiv für junge Leute.

Einzelhandel für Junge Leute nicht attraktiv

Das bestätigt Thorsten Becker vom Handelsverband Bayern (HBE). Der Einzelhandel habe nun mal eine Sechs-Tage-Woche, Bäckereien wie die Gastronomie oftmals eine Sieben-Tage-Woche. Flexibilität ist gefordert, Umgang mit teilweise sehr anspruchsvollen Kunden, Einfühlungsvermögen und überhaupt Interesse an Menschen seien Voraussetzung im Einzelhandel. Da wirke ein Job von Montag bis Freitag in einem Büro oder der Industrie lohnenswerter. So würden sich die Arbeitskräfte gegenseitig abgejagt. Außerdem meint Becker, wo das Jobangebot groß ist, hätten die Suchenden eine entsprechend große Auswahl.

Work-Life-Balance ist wichtig

Die Folge ist, dass Bäckereien, Metzgereien und Geschäfte ihre Öffnungszeiten reduzieren, Läden ganz oder zeitweise geschlossen werden. Der Brunner Bäcker ist nicht das einzige Unternehmen in Bayreuth, dem es momentan so ergeht. Einfach Leute in einen Laden stellen, würde das Problem nicht lösen. Die Kundschaft lege schon Wert auf gute Beratung. Die wiederum könnten nur Fachverkäuferinnen und -verkäufer bieten. Die übrigens auch gut bezahlt würden, meint Becker. Ein schlechter Service würde letztlich jedes Geschäft ruinieren. Erstaunlicherweise stünde bei Einstellungsgesprächen das Gehalt nicht immer im Vordergrund, berichtet Thorsten Becker. Sondern es gehe oft mehr um Dinge wie flexible Arbeitszeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Der Nachwuchs im Einzelhandel fehlt

Doch auch der Nachwuchs im Handel fehlt. Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel sowie Verkäuferin oder Verkäufer wollten immer weniger Berufsanfänger werden. Das liege auch am schlechten Image des Berufes, betont Paul Lehmann von der Gewerkschaft Verdi. Auszubildende würden oft als billige Vollzeitkräfte gesehen und behandelt. Extrem flexibel ausgelegte Arbeitszeiten, wie Wechsel von Spät- auf Frühschicht oder auch Zusatzaufgaben, wie das Auto vom Chef zu waschen – ja das gibt es noch –, würden den jungen Leuten das Interesse an so einer Ausbildung nehmen.

Gewerkschaft kritisiert Lohnpolitik

Und auch nach der zweijährigen Ausbildung zum Verkäufer sei finanziell schnell das Ende der Fahnenstange erreicht, meint Lehmann, bei 16,61 Euro Stundenlohn sei Ende. Hinzu komme noch, dass viele Betriebe im Einzelhandel keine Tarifbindung hätten – 72 Prozent. Dass gerne sogenannte sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnisse angeboten würden, mache den Beschäftigten im Einzelhandel - in Bayern mehr als 353.000 Menschen - zusätzlich das Leben schwer. Das fange bei der Wohnungssuche an und höre bei einem Kreditantrag bei der Bank auf, empört sich der Gewerkschaftssekretär. Würde dann noch, wie jetzt bei den laufenden Tarifverhandlungen, ein Angebot unterhalb der Inflationsgrenze auf dem Tisch liegen, sei es schwer Menschen für diesen Beruf zu begeistern, erzählt Paul Lehmann, der selbst im Einzelhandel gelernt und gearbeitet hat. Dabei habe gerade der Lebensmittelhandel während der Pandemie gut verdient.

Betriebsklima ist entscheidend

Es hängt wohl jeweils vom Betrieb ab, wie mit Lohn, Wertschätzung und Arbeitszeiten umgegangen wird. Und schließlich – das bestätigen Gewerkschaft, Handelsverband und Bäckermeister Brunner–, gehe es den Beschäftigten tatsächlich immer mehr um die sogenannte Work-Life Balance. Unternehmer Gerhard Brunner immerhin versucht den Wünschen seiner Beschäftigten dahingehend entgegenzukommen. Aber es gibt eben auch andere Chefinnen und Chefs.