Bayreuth: Betrunkene zeigen nackten Hintern und Hitlergruß

Nach einer Verkehrskontrolle der Polizei am Donnerstagabend in Bayreuth durften zwei Männer nicht weiterfahren. Daher haben sie sich anschließend in ihrem Fahrzeug betrunken und Personen auf einem Supermarkt-Parkplatz belästigt. So streckten sie unter anderem ihre nackten Hinterteile aus dem Fenster.

Lenkradsperre - 24 Stunden Wartezeit mit Alkohol im Auto verbracht

Wie die Polizei heute mitteilt, haben Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr einem 40-jährigen Mann die Weiterfahrt mit seinem Auto untersagt, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein Beifahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, deshalb endete die Fahrt der beiden auf einem Supermarktparkplatz in der Nürnbergerstraße in Bayreuth. Die Polizei brachte am Lenkrad des Autos eine Lenkradsperre an und untersagte die Weiterfahrt für 24 Stunden. Nach Angaben der Polizei verbachten die beiden Herren die Wartezeit im Auto auf dem Supermarkt-Parkplatz und vertrieben sich die Zeit mit der Einnahme mehrerer hochprozentiger Spirituosen.

Nackte Hintern aus Fenster gestreckt

Am Freitagvormittag gingen dann einige Mitteilungen bei der Einsatzzentrale ein: Die Männer würden ihre nackten Hinterteile aus dem Fenster strecken und die einkaufenden Menschen in polnischer Sprache belästigen. Eine Polizeistreife war mehrfach vor Ort und versuchte das Treiben zu unterbinden.

Beifahrer zeigt Hitlergruß und leistet Widerstand gegen Polizei

Da sich der Beifahrer schließlich auch gegenüber den Beamten uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen, leistete jedoch Widerstand. Weiter zeigte er in der Gewahrsamszelle mehrfach den Hitlergruß und rief: "Heil Hitler" und "Sieg Heil". Er muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Der 40-jährige Fahrzeugführer durfte in der Nacht zum Samstag gegen 01.00 Uhr nachts weiterfahren, nachdem Drogen- und Alkoholtests negativ ausgefallen waren.