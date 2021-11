Bayreuth beteiligt sich am Aktionstag gegen die Todesstrafe

Im Rahmen eines Aktionstages gegen die Todesstrafe soll das Rathaus in Bayreuth in der Nacht zum 1. Dezember in blauem Licht angestrahlt werden. Wie die Stadt mitteilt, beteiligt sie sich an dem internationalen Aktionstag "Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe".

"Sant’Egidio" organisiert seit 2002 den Aktionstag

Dieser Tag findet seit 20 Jahren immer am 30. November statt. Ausrichter der Aktion ist mit der Gemeinschaft "Sant’Egidio" eine christliche Laienbewegung. Mit weltweit 70.000 Mitgliedern kämpft sie unter anderem für die Abschaffung der Todesstrafe. Allein in Deutschland beteiligten sich bisher fast 300 Städte an dem Aktionstag. Auch im vergangenen Jahr hatten fränkische Städte ein Zeichen gegen die Todesstrafe gesetzt.

23. US-Staat hat Todesstrafe abgeschafft

Im Kampf gegen ein weltweites Verbot der Todesstrafe hatte es im vergangenen Jahr kleine Erfolge gegeben. Im Dezember 2020 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit noch größerer Zustimmung als in den vorherigen Jahren eine Resolution über ein Moratorium der Todesstrafe. Neben dem westafrikanischen Land Sierra Leone hat zudem mit Virginia der 23. US-Bundesstaat die Todesstrafe abgeschafft.