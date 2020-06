Bayreuth: Beschäftigte von ZF wehren sich gegen Stellenabbau

Bis zu 15.000 Stellen will der Autozulieferer ZF in den kommenden Jahren weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Die IG Metall ruft daher zu Protestaktionen auf. Am Mittwoch (24.06.20) sollen sie auch am Standort Bayreuth stattfinden.

Mitarbeiter von ZF wollen auf sich aufmerksam machen

Die rund 180 Beschäftigten in Bayreuth werden sich an den Protesten beteiligen, so ein Sprecher der IG Metall im BR-Gespräch. Pünktlich zum Schichtwechsel um 14.00 Uhr ist am Werkstor eine Fotoaktion geplant. Es handelt sich dabei weder um einen Warnstreik, noch um eine Demonstration. Mit der Aktion wolle man aber auf sich aufmerksam machen, so der Sprecher weiter. Eine überdimensional große Postkarte mit den Unterschriften der Beschäftigten soll für ein Gruppenfoto genutzt werden.

IG Metall: Um jeden Arbeitsplatz bei ZF kämpfen

Mitten in der Corona-Krise verunsichere ZF seine Beschäftigten mit der Ankündigung eines Stellenabbaus zusätzlich, wird Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, in einem Schreiben zitiert. Die Bundesregierung habe ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket beschlossen, von dem auch ZF profitiere, so Horn. Wer sich vom Staat helfen lasse, müsse seine Beschäftigten an Bord behalten. "Wir werden um jeden Arbeitsplatz bei ZF kämpfen", sagte der Gewerkschafter.

Proteste auch in Passau und Nürnberg

Auch in Passau ist am Mittwoch eine Protestaktion geplant. Mit 4.500 Mitarbeitern ist ZF dort größter Arbeitgeber. In Nürnberg folgt am Donnerstag eine Kundgebung vor der Meistersingerhalle mit anschließendem Autokorso zum Werk. In Nürnberg sind nach Angaben der IG Metall etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Automobilzulieferer in der Krise

Neben der Corona-Krise macht den Automobilzulieferern in Deutschland auch die Krise in der Automobilindustrie stark zu schaffen. Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist weltweit gesunken. Allen voran die Region Bamberg, wo rund 20.000 Menschen in der Zulieferindustrie beschäftigt sind, bekommt das zu spüren. Unternehmen wie Brose, Schaeffler, Bosch, Rehau oder Michelin verzeichnen große Umsatzeinbußen und haben ihre Mitarbeiter bereits vor Monaten in Kurzarbeit geschickt. Vielerorts stehen Entlassungen an.

Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 vereinbart

ZF ist ein Stiftungsunternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee und beschäftigt allein in Deutschland knapp 51.000 Menschen – davon 18.000 in Bayern. Ende 2019 hatten sich Betriebsrat und die Standortleitung in Schweinfurt auf eine Beschäftigungsgarantie bis zum 31. Dezember 2025 geeinigt. Bis Ende 2022 sind betriebsbedingte Kündigungen bei ZF an den meisten Standorten ausgeschlossen. Der Automobilzulieferer hat weitere bayerische Standorte, unter anderem in Aschaffenburg, Unterschleißheim, Passau, Nürnberg und Regensburg.