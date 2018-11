Bayreuth bekommt ein neues Hotel mit fast 200 Zimmern am Bahnhof

Oberbürgermeisterin: Hotel ist gut für den Tourismus

Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) freut sich, dass mit dem Hotel-Neubau eine wenig ansprechende Brachfläche neu genutzt werde. "Nun wird hier endlich investiert und auf der Achse zwischen Festspielhaus und Innenstadt entsteht ein Hotelkomplex. Das verbessert die touristische Infrastruktur Bayreuths – und das in einer Zeit, in der der Tourismus deutliche Zuwächse verzeichnet", so Merk-Erbe. Die Stadt könne so außerdem den Allee-Charakter der Auffahrt zum Richard-Wagner-Festspielhaus weiter fortführen und aufwerten.

Bayreuth hat Bedarf an neuen Hotels

In den kommenden Tagen eröffnet in der Bayreuther Fußgängerzone bereits ein neues B&B-Hotel im ehemaligen C&A-Gebäude mit 92 Zimmern. Auf die Frage, ob Bayreuth dann nicht zu viele Hotels hätte, sagte Frank Niklas von der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH: "Bayreuth braucht ganz dringend neue Hotels, vor allem in Zwei- bis Drei-Sterne-Bereich. Die Betten sind ausgebucht – nicht nur in der Festspielzeit, sondern sogar im Oktober. Durch das neue Hotel in der Innenstadt können wir in Zukunft einen Teil der Engpässe ausgleichen."

Er begrüßt es auch, dass am Bahnhof in Bayreuth ein weiteres neues Hotel gebaut wird. Bei Städten wie Bamberg, die ähnlich groß sind wie Bayreuth, hätte man die positive Entwicklung beobachten können. Bamberg habe seine Übernachtungszahlen auf 600.000 pro Jahr gesteigert. Bayreuth liege derzeit bei etwa 400.000 Übernachtungen im Jahr. "Die ortsansässigen Hotels werden vermutlich erst Mal Einbußen haben, aber die Zahlen insgesamt werden steigen", so Niklas abschließend.