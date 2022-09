Bayreuth: Bauausschuss will klimaneutrale Rasenheizung

Der Bauausschuss des Bayreuther Stadtrats hat sich dafür ausgesprochen, dass das Hans-Walter-Wild-Stadion für die erforderliche Rasenheizung eine klimaneutrale Pellet-Heizungsanlage bekommt. Wie die Stadt Bayreuth am Donnerstag mitteilt, sollen die Stadtwerke Bayreuth die Anlage errichten und betreiben. Hierzu solle ein Wärme-Contracting-Vertrag geschlossen werden.

Pellet-Heizungsanlage für Hans-Walter-Wild-Stadion Bayreuth

Die Rasenheizung ist vom DFB als Voraussetzung für den Spielbetrieb in der 3. Fußball-Liga vorgeschrieben. Die Stadtwerke sollen nun eine Pellet-Heizungsanlage in Modulbauweise errichten. Fällig würde eine monatliche Energiezahlung seitens der Stadt, heißt es.

Auch Gymnasium soll angeschlossen werden

Auch das Gymnasium Christian-Ernestinum (GCE) soll an die neue Anlage angeschlossen werden, so könne dessen alte Ölheizung ersetzt werden. "Die jetzt gefundene Lösung bringt mehrere Vorteile mit sich – vor allem in puncto Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit", so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU).

OB: Stadt erreicht mehrere Ziele auf einen Schlag

"Im Vordergrund steht dabei die Erneuerung der alten Ölheizung des GCE, die ohnehin anstand", erläutert der OB weiter. "Die Schule wird der Hauptabnehmer für die Anlage sein, die Rasenheizung wird nur an einigen Spieltagen gebraucht, und für sie wird kein Erdgas zum Einsatz kommen." Damit, so Ebersberger, erreiche die Stadt gleich mehrere Ziele auf einen Schlag.