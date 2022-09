"Bayreuth Baroque" startet: Bollywood und reine Männerbühne

Ein Barockfestival in einem original erhaltenen Barocktheater: In Bayreuth ist das möglich. Das Publikum kommt zu diesem optischen und akustischen Kunstgenuss aus der ganzen Welt ins Markgräfliche Opernhaus. Zum dritten mal startet am Mittwoch um 16 Uhr das "Bayreuth Baroque Opera Festival". Das Festival hat sich bereits international etabliert. Diesmal steht das elftägigen Festival ganz im Zeichen der römischen Oper. Nach fast 300 Jahren wird uraufführungsgetreu "Alessandro nell’Indie" zur Eröffnung gezeigt. Regie führt Max Emanuel Cencic.

Auf der Bühne sind nur Männer zu sehen

Das letzte Mal gespielt wurde das Opern-Libretto in der musikalischen Fassung von Leonardo Vinci 1740 in Rom. Es nun wieder als Neuinszenierung auf die Bühne zu bringen, sei für das gesamte Team eine Entdeckungsreise gewesen, sagt der Regisseur und künstlerischer Leiter des Festivals, Max Emanuel Cencic. Er bleibt der originalen römischen Fassung treu, das heißt, auf der Bühne werden nur Männer zu sehen sein. Ein Papst-Dekret der damaligen Zeit hatte Frauen von der Bühne verbannt. Daher übernehmen der brasilianische Sopranist Bruno de Sá und der britische Countertenor Jake Arditti die weiblichen Hauptrollen.

Alle Arien sind mit Bollywood-Tänzen untermalt

Besonders reizvoll an dem lang vergessenen Opern-Libretto sei, dass es sich schon Mitte des 18. Jahrhunderts für die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingesetzt habe, so Max Emanuel Cencic. Es gehe um Streit, Liebeleien, Eifersucht und letztlich Heirat. "Das klingt wie Bollywood", so Regisseur Cencic. Nahezu alle Arien habe er daher mit Bollywood-Tänzen untermalt. Die entsprechend buntschillernden Kostüme wurden aus Stoffen aus Indien und Italien gefertigt. Die musikalische Leitung hat Martyna Pastuszka inne. Gemeinsam mit dem Residenzorchester des "Bayreuth Baroque Opera Festivals" wird sie in den kommenden Tagen auch weitere Konzerte geben.

Dinnerkonzert in der Orangerie der Eremitage

Bis zum 18. September stehen insgesamt 19 Veranstaltungen auf dem Programm. Unter anderem feiert Max Emanuel Cencic sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Auch ein Dinnerkonzert in der Orangerie der Eremitage und Kerzenlicht-Konzerte in der Stadt-und Schlosskirche sind geplant. Mit "Bayreuth Baroque" möchte die Stadt ein internationales Musikfestival für Werke aus der Barock-Epoche etablieren.

Barocke Theaterkultur im Markgräflichen Opernhaus

Das Markgräflichen Opernhaus gilt weltweit als das am besten erhaltene Beispiel für barocke Theaterkultur. Dass dort solch ein Festival stattfinden könne, sei ein Glücksgriff für Bayreuth, so Bayreuths Kulturreferent Benedikt Stegmayer im BR-Gespräch. Es sei auch für die Stadt eine Chance, sich einmal anders zu präsentieren. Denn Bayreuth sei auch Barockstadt und mehr als nur Wagner.

Die Nachfrage sei sehr gut, so Stegmayer weiter. Das Publikum komme trotz Pandemienachwehen aus der ganzen Welt. "Das Interesse und die Lust an dem Festival ist immens. Die Qualität hat sich schon nach so kurzer Zeit weltweit herumgesprochen."