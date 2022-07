Attacke auf Bayreuther Stadtrat Halil Tasdelen

Wohl kein Zusammenhang mit politischem Mandat

Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks bestätigte die Polizei lediglich einen Angriff auf einen Lokalpolitiker und Stadtrat. Es habe eine Auseinandersetzung zum "Nachteil des Stadtratsmitglieds" gegeben, so die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Angriff nicht in Zusammenhang mit dem politischen Mandat Tasdelens erfolgt. Die Hintergründe seien am Freitagabend noch unklar, es werde ermittelt, so ein Polizeisprecher zum BR. Weitere Auskünfte wollte die Polizei am Abend nicht geben.

Solidarität in den sozialen Medien

In den sozialen Netzwerken haben sich am Abend viele Menschen, darunter auch Politiker, solidarisch mit Tasdelen erklärt. So wünschte ihm unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) "Gute Besserung". Er hoffe, dass der oder die Täter schnell gefasst und bestraft würden.

Auch der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher (SPD) zeigt sich solidarisch. "Ich bin geschockt über diese rassistische Attacke und bin in Gedanken bei dir!". Bayerns SPD-Landeschef Florian von Brunn twitterte: "Wir als BayernSPD sind an Deiner Seite und kämpfen mit aller Kraft und Entschlossenheit gegen Rassismus und rechtsradikale Gewalt!"