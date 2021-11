Bayreuth: Aktivisten protestieren in Baumhaus für Klimaschutz

Mit einem Baumhaus direkt gegenüber dem Rathaus protestieren seit der Nacht zum Mittwoch Vertreter des Bayreuther Klimacamps für eine bessere Klimapolitik in der Stadt. Die Demonstranten stellen dabei Forderungen, die sie direkt an den Bayreuther Stadtrat richten.

Demonstranten auf dem Baumhaus stellen Forderungen

Dabei geht es um einen ausgebauten und kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, eine sozialverträgliche, energetische Renovierung von Altbauten und weitere Maßnahmen, um das "verbleibende CO2-Budget von Bayreuth einzuhalten".

In der Praxis bedeutet das zum Beispiel: Bayreuth solle eine Klimapartnerstadt unterstützen, die stark von den Folgen der Klimakatastrophe betroffen ist. Außerdem fordern die Aktivistinnen und Aktivisten eine Fahrradspur auf dem mehrspurigen Hohenzollernring, um das Radfahren sicherer zu machen.

Nun sei die Zeit, Verantwortung zu übernehmen, so der Tenor der Aktivisten. Deshalb müsse der Klimanotstand auch in Bayreuth ausgerufen werden.

Stadt Bayreuth soll Klimanotstand ausrufen

Zum inneren Kreis der Aktivisten zählen 14 Menschen. Sie wollen dafür sorgen, dass das Baumhaus in nächster Zeit immer mit mindestens zwei Protestierenden besetzt ist. Zum Unterstützerkreis der Bewegung zählen insgesamt rund 30 Leute, erklärt eine der Demonstrantinnen im BR-Gespräch. Direkte Verbindungen zu anderen Aktivisten wie dem Klimacamp Nürnberg bestehen aktuell noch nicht, so eine Sprecherin des Klimacamps. Im Laufe der Zeit seien Zusammenarbeiten aber denkbar.

Klimabaumhaus Bayreuth: "Mehr Druck auf die Stadt ausüben"

Das "Klimabaumhaus Bayreuth" sei in den letzten zwei bis drei Wochen geplant worden und wurde in der Nacht zum Mittwoch aufgebaut. Die Initiatoren wollen so mehr Druck auf die Stadt Bayreuth ausüben. "Es hat sich gezeigt, dass in der Vergangenheit vonseiten der Stadt zu wenig passiert ist. Deshalb wollten wir etwas Neues ausprobieren", erklärt das Klimacamp-Mitglied Marlen Bänfer im BR-Gespräch.

Bayreuths OB zeigt sich gesprächsbereit

Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) hat sich bereits selbst ein Bild von der Protest-Aktion gemacht und mit den Klimaaktivisten vor Ort gesprochen. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie jederzeit einen Termin bei mir bekommen können, bei dem wir über solche Angelegenheiten sprechen können. Dazu müssen sie nicht auf einen Baum klettern", sagte Ebersberger im BR-Gespräch.

Ebersberger: "Ich hoffe, dass der Baum nicht beschädigt wird"

Dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten für den Klimaschutz einsetzen, findet er dennoch sinnvoll. "Ich hoffe, dass der Baum nicht beschädigt wird und dass sichergestellt ist, dass niemand herunterfällt", erklärt Ebersberger. Polizisten hätten vor Ort die Sicherungen überprüft und festgestellt, dass die Demonstranten ordnungsgemäß gesichert seien. Die Protestaktion soll bislang nicht offiziell bei der Stadt angemeldet worden sein.