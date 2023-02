Bayreuth: Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren Straße

Nun hat es auch die Bayreutherinnen und Bayreuther erwischt - genauer gesagt, die, die am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto auf der Albrecht-Dürer-Straße in Höhe der Abzweigung Bernecker Straße unterwegs waren: Mehrere Aktivisten der Gruppierung "Die Letzte Generation" blockierten die Straße, um auf das schnelle Voranschreiten der Klimakrise aufmerksam zu machen.

Nicht nur junge Menschen beteiligt

Beteiligt waren laut Polizei zehn Personen. Ein Mann hatte sich mit der Hand auf der Fahrbahn festgeklebt. Auffällig: Nicht nur junge Menschen waren dabei - das Alter der Teilnehmer reichte von geschätzt 20 bis 60 Jahren. Auf der stark befahrenen Ein- und Ausfallstraße bildete sich ein längerer Rückstau. Dabei kam es vereinzelt zu Beschimpfungen der Gruppe durch genervte Autofahrer.

Keine Zwischenfälle bei der Verkehrsblockade

Die Polizei war mit knapp zwei Dutzend Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Insgesamt dauerte die Protestaktion etwa 20 bis 30 Minuten, zu Zwischenfällen kam es dabei nicht. In einer zuvor verschickten Mitteilung der "Letzten Generation" hieß es, die Bundesregierung komme ihrer Pflicht, die Lebensgrundlagen der Menschen zu schützen, nicht nach. Die Blockierer berufen sich dabei auf den Artikel 20a des Grundgesetzes.

"Letzte Generation" will sich den Bayreuthern erklären

Als Ergänzung zu der Blockade lädt die Gruppierung alle Bürgerinnen und Bürger Bayreuths zu einer "öffentlichen Krisensitzung" ein. Dort wolle man den Protest der "Letzten Generation" erklären, hieß es in dem Schreiben weiter. Das Treffen wird an zwei verschiedenen Tagen angeboten - am Sonntag, den 26. Februar um 15 Uhr im Evangelischen Bildungswerk in der Richard-Wagner-Straße und am Donnerstag, den 2. März um 19 Uhr im TransitionHaus in der Schulstraße.