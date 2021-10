15.10.2021, 18:12 Uhr

Bayreuth: 450.000 Euro für AWO-Tagespflege in Heinersreuth

Einen Förderbescheid in Höhe von 450.000 Euro hat Gesundheitsminister Holetschek am Freitag an die geplante AWO-Tagespflege in Heinersreuth übergeben. Die neue Einrichtung soll Menschen aus der Region und Angehörige unterstützen.