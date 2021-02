Bayreuth: 30 Häuser nach zwei Rohrbrüchen ohne Wasser

Wegen zwei Wasserrohrbrüchen sind in Bayreuth derzeit etwa 30 Häuser ohne Wasser. Wie ein Sprecher der Stadtwerke dem BR mitteilte, seien die Rohre in zwei unterschiedlichen Stadtteilen in der Nacht zum Montag (15.02.21) innerhalb weniger Stunden geborsten.

Minustemperaturen mögliche Ursache der Wasserrohrbrüche

Wie viele Haushalte genau von dem Vorfall betroffen sind, könne man nicht sagen. Bei den 30 Häusern handelt es sich auch um Mehrfamilienhäuser. Derzeit werde daran gearbeitet, die Wasserversorgung wiederherzustellen. Wie lang die Reparaturen andauern, ist momentan noch unklar.

Ursache für die Rohrbrüche könnten die kalten Temperaturen sein. Der schnelle Wechsel vom Feuchten ins Trockene würde für Bewegung sorgen, die sich wiederum auf die Rohre auswirken könnte, vermutete der Sprecher.

Die betroffenen Häuser liegen in der Dr.-Würzburger-Straße im Stadtteil Kreuz und in der Altmühlstraße im Stadtteil Roter Hügel.