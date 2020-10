Bayreuth: 160 Grundschüler in Quarantäne

160 der insgesamt 280 Schüler der Grundschule Herzoghöhe in Bayreuth befinden sich seit Dienstagmittag in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat die Quarantäne angeordnet, nachdem eine an der Schule beschäftigte Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt Bayreuth (AWO) Symptome gezeigt hatte und positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

160 Grundschüler und elf Mitarbeiter müssen zuhause bleiben

Die Kinder sollen dem Landratsamt zufolge aus nahezu allen Klassen stammen. Zu der infizierten Frau sollen sie in der Mensa der Schule sowie während der Pausenaufsicht Kontakt gehabt haben. Auch elf weitere Mitarbeiter der Vor- und Nachmittagsbetreuung, die zu der Frau Kontakt hatten, sind in Quarantäne. Wie es aus dem Gesundheitsamt heißt, müssen sich Schüler und Mitarbeiter nun jeweils zwei Coronatests unterziehen. Unabhängig von deren Ergebnis müssen sie bis einschließlich 23.10.20 in häuslicher Quarantäne bleiben.

Auch 22 Schüler in Bamberg in Quarantäne

Auch in Bamberg hat das Gesundheitsamt Schüler in häusliche Quarantäne geschickt. Dort handle sich um 22 Schüler einer weiterführenden Schule, heißt es in einer Mitteilung. Auslöser sei ein infizierter Schüler.