Bayreuth: 16-Jähriger sprüht Feuer – Frau erleidet Verbrennungen

In Bayreuth hat eine 21 Jahre alte Frau am Freitagnachmittag Verbrennungen erlitten. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

16-Jähriger richtet brennenden Strahl auf Bekannten

Demnach habe ein 16-jähriger Bayreuther bei Bekannten den Sprühstrahl einer Spraydose angezündet. Nach Angaben der Beamten habe der Jugendliche den brennenden Strahl dann auf einen 17 Jahre alten Bekannten richten wollen.

21 Jahre alte Frau erleidet Verbrennungen

Stattdessen traf er jedoch eine ebenfalls anwesende 21-jährige Nürnbergerin im Gesicht, wie die Polizei mitteilt. Diese habe dabei leichte Verbrennungen erlitten und musste ärztlich versorgt werden. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzungen.