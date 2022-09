> Bayreuth: 15-jähriger Schüler vermisst

Der 15 Jahre alte Rene Reichert aus Bad Berneck im Landkreis Bayreuth wird vermisst. Am Mittwochmorgen sei er an seiner Schule in Bayreuth noch vor der ersten Schulstunde aus dem Klassenzimmer gegangen und bislang nicht zurückgekehrt.