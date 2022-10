Bayreuth: 13.000 Studierende starten ins Wintersemester

13.000 Studierende starten an der Universität in Bayreuth in das nächste Semester. 14 Prozent davon kommen aus dem Ausland. Die Hochschule freue sich über die Zahl, weil sie belege, dass die "internationalen Initiativen und Kooperationen Früchte tragen", so Universitätspräsident Stefan Leible. Nach aktuellen Hochrechnungen seien insgesamt etwa 2.500 Studierende neu an die Universität Bayreuth gekommen, knapp 1.900 davon sind Erstsemester. Die endgültigen Zahlen stehen erst Anfang Dezember fest.

Lehre in Präsenz nach vier Corona-Semestern

Beim Start ins neue Semester bekennt sich die Bayreuther Uni klar zur Lehre in Präsenz. "Wir sehen es als unsere soziale Verantwortung an, Interaktion und Begegnungen auf dem Campus möglichst uneingeschränkt zu ermöglichen", so Martin Huber, Vizepräsident für Lehre und Studierende. Nach den Entbehrungen, die fast vier Corona-Semester mit sich brachten, gebe es keine Alternative zur Präsenzlehre.

Uni Bayreuth: Studieren bei 19 Grad

Um in Anbetracht der Krise Energie zu sparen, wurde eine Task Force eingerichtet, die Energiesparmaßnahmen umsetze und überprüfe. Als konkrete Maßnahmen seien unter anderem die Lüftungsanlagen auf 19 Grad Celsius eingestellt, die Außenbeleuchtung angepasst und die Flurbeleuchtung auf Zeitschaltuhr umgestellt worden.