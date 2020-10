Justizminister Eisenreich: Hate Speech bedroht Demokratie

Anlässlich des Zündfunk-Netzkongress in München hat sich Bayerns Justizminister Georg Eisenreich im Bayerischen Rundfunk besorgt über das Ausmaß von Hasskommentaren geäußert. Seit Anfang des Jahres ermittelten die Behörden in 1.118 Fällen in Bayern:

"Inzwischen muss man sagen, dass es wirklich ein erschreckendes Ausmaß angenommen hat. Das ist eine wirkliche Gefahr für die Demokratie. Und deswegen gehen wir auch wirklich entschlossen dagegen vor. Wir sehen auch zunehmend, dass das Klima in unserer Gesellschaft vergiftet wird, die Debattenkultur eingeschränkt wird." Bayerns Justizminister Georg Eisenreich

Die Behörden seien bei der Ermittlung der Urheber von Hasskommentaren aber auf die Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern angewiesen. Besonders Facebook verweigere aber oft die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, so Eisenreich:

"Ich muss sagen, dass insbesondere Facebook nicht in dem Maß kooperiert, wie wir uns das vorstellen. Wenn eine Staatsanwaltschaften Auskunft verlangt hat, dann erwarte ich von Facebook, dass sie wirklich ohne Wenn und Aber antworten." Bayerns Justizminister Georg Eisenreich

