Bayerwald-Skigebiete bereiten sich auf Corona-Wintersaison vor

Mit teils aufwendigen Konzepten bereiten sich die Skigebiete im Bayerischen Wald auf die Wintersaison vor. Am Großen Arber zum Beispiel wird die Gondelbahn, der einzige Lift der Region mit geschlossenen Kabinen, den ganzen Winter mit geöffneten Fenstern fahren. Bis zu sechs Leute dürfen darin sitzen, aber es herrscht - wie auch an den Schleppliften und der Sesselbahn - Maskenpflicht. Auch Schals oder Buffs, also Schlauchtücher, wie sie die meisten Skifahrer ohnehin tragen, können als Mund-Nase-Bedeckung anerkannt werden, nicht aber offene Skihelme.

Maskenpflicht in den Skigebieten

Auch im Skizentrum Mitterfirmiansreut wird im gesamten Skigebiet Maskenpflicht herrschen, also auch an der Kasse, auf dem Weg zum Lift, in der Warteschlange am Lift, und generell immer dann, wenn man zu fremden Personen nicht den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten kann, sagt Bernhard Hain, Geschäftsführer des Wintersportzentrums Mitterfirmiansreut. Beim Skifahren selbst ist die Maske nicht vorgeschrieben. Alle Skigebiete hätten sich mit dem Verband der deutschen Seilbahnen auf gemeinsame Hygienekonzepte geeinigt. Dazu wird auch die regelmäßige Desinfektion bestimmter Bereiche gehören, von Drehkreuzen zum Beispiel oder von Liftbügeln. Man könne die zwar nicht nach jedem Nutzer desinfizieren, sagt Hain, aber trotzdem "regelmäßig", so lautet die Vorschrift, und damit mehrmals am Tag.

Desinfektion und Plexiglas in den Berghütten

Am Großen Arber will man die Bereiche, die an den Liften angefasst werden, in festen Intervallen tagsüber desinfizieren, bei der Sesselbahn zum Beispiel so, dass in gewissen Abständen immer jeder dritte Sitz desinfiziert wird und dann einmal leer durchfährt.

Am Hohenbogen will man "mit Maß und Ziel" desinfizieren. Man habe ja bereits Erfahrungen mit dem Sommerbetrieb der Bahn. Im Winter tragen die Leute zudem Handschuhe, sagte Markus Müller, Bürgermeister von Neukirchen beim Hl. Blut und zuständig für die Hohenbogenbahn.

Die sechs Bergwirtshäuser der Arberbergbahn bekommen teils Plexiglasscheiben und überdachte Außenbereiche mit Heizpilzen, damit Gäste beim Einkehren die Abstände einhalten können. Weniger Sitzplätze im Inneren hat man schon seit dem Sommer. Für "Après-Ski-Parties" sei der Arber ohnehin nicht bekannt, sagt Pressesprecher Andreas Stadler. Es geht hier vor allem um Essens- und Trinkpausen für Skifahrer und Wanderer tagsüber.