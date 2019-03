Low-Carb-Nudeln aus dem Bayerwald für Samy Khedira

Perfekt für Sportler

Während normale Nudeln meistens aus Weizenmehl bestehen, setzt die Pastamacherin auf Hanf-, Macha- oder Erbsenmehl. So haben ihre Nudeln weniger Kohlenhydrate als Weizennudeln. Das zeigt sich auch am Namen der Woid-Pasta: Der Markenname "my-nudel" steht für Low-Carb, also wenig Kohlehydrate.

Samy Khedira bestellt die Nudeln bis nach Italien

Deswegen werden die Grafenauer Nudeln auch regelmäßig an die deutsche Nationalmannschaft geschickt, wenn sie beispielsweise im Trainingslager in Italien sind. Denn: Laut Vater-Schuber schwört Samy Khedira, der bei Juventus Turin im Mittelfeld spielt, auf die Low-Carb Nudel aus dem Bayerischen Wald. Doch, dass es sich bei ihrem Kunden um einen Promi handelt - das wusste Vater-Schuber anfangs nicht:

"Ich habe ihn nicht gekannt. Mein Freund meinte irgendwann: Kennst du denn nicht?! Und hat mir noch ein Foto ausgedruckt. Jetzt kenne ich ihn, wir hatten schon ein paar Mal Kontakt." Edith Vater-Schuber, Chefin von my-nudel

Geheimnis liegt in der Trockenzeit

Vater-Schubers Kunden sagen, dass vor allem der Geschmack die Nudeln ausmache. Aber wie kriegt Vater-Schuber den hin? Das Geheimnis liegt im Trockenraum, sagt die Nudelherstellerin. Vater-Schuber erklärt, dass sie die Nudeln zwar auch in sechs Stunden trocknen könnte, aber dann bliebe der Geschmack auf der Strecke. Um den Geschmack zu erhalten, brauchen Vater-Schubers Nudeln an die zwei Tage zum Trocknen. Anstatt einen Trockenschrank benutzt sie offene Fenster und Ventilatoren, um die Nudeln zu trocknen. Und das zahlt sich aus. Nicht umsonst lässt sich Samy Khedira die Nudeln bis nach Italien hinterherschicken.