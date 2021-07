Bayerwald: Kleine Grundschulen haben Zukunft

Vor ein paar Jahren gab es immer wieder Proteste gegen die Schließung von kleinen Grundschulen auf dem Land, aber auch gegen die Einführung sogenannter Kombiklassen. Dabei waren sie eine Lösung, um kleine Schulen trotz rückläufiger Kinderzahlen zu erhalten. Inzwischen gibt es auch andere Gründe, warum kleine Schulen wieder eine gute Zukunft haben.

Mehr Geburten und Zuzüge retten kleine Schulen

Ein Beispiel ist March, ein Dorf, das zur Stadt Regen im Bayerischen Wald gehört, und dessen kleine Grundschule schon mal von der Schließung bedroht war. Die Rettung für March war, sie zur sogenannten "flexiblen Schule" gemeinsam für die drei Orte Regen, Teisnach und Zachenberg zu machen, wo Kinder mit Förderbedarf ein Grundschuljahr auch zweimal machen können. Die zweite Rettung waren Zuzüge von Städtern aufs Land. Außerdem sorgen Familien anerkannter Geflüchteter, von denen sich im Landkreis Regen viele in der Kreisstadt angesiedelt haben, dafür, dass der Regener Bürgermeister Andreas Kroner (SPD) die Grundschule March mit ihren jetzt insgesamt 78 Kindern gar nicht mehr zusperren könnte:

"Wir könnten die Marcher Schüler in der Grundschule Regen nicht mehr unterbringen. Die Plätze dort sind voll. Bevor ich aber in der Grundschule Regen, die erst frisch generalsaniert ist, noch einmal an- oder umbauen muss, investieren wir das Geld lieber in March, damit die Schule auch erhalten bleiben kann." Bürgermeister Andreas Kroner

Zahl der Grundschüler ist bayernweit gestiegen

Denn vor Jahren hatten Experten Einwohner- und damit Kinderschwund auf dem Land und massive Geburtenrückgänge vorhergesagt. Das ist in vielen Regionen nicht so stark eingetroffen wie prognostiziert.

Bayernweit ist die Zahl der Grundschüler nicht eingebrochen, sondern leicht gestiegen: Im Schuljahr 2014/2015 gab es im Freistaat laut Kultusministerium rund 420.000 Kinder. Jetzt sind es 442.000.

Freistaat hat seit 2013 eine Grundschulgarantie

Auch eine politische Garantie hat das Sterben der kleinen Grundschulen auf dem Land weitgehend gestoppt: Seit 2013 gilt die Zusage der Bayerischen Staatsregierung, dass jede rechtlich selbständige Grundschule in Bayern bestehen bleibt, wenn Eltern und Gemeinde das wünschen. 42 Grundschulen sind seit 2009 in Bayern geschlossen worden. Manche davon wurden aber nur zusammengelegt oder werden noch als Außenstellen genutzt.

Bei Eltern sind kleine, wohnortnahe Schulen beliebt und auch viele Lehrkräfte wie Anne Dankesreiter von der Grundschule in Geiersthal schätzen sie: "Ein großer Vorteil ist, dass es eine sehr familiäre Situation ist, und man kann auch besser auf die einzelnen Kinder eingehen. Im Lehrerkollegium sind auch die Absprachen leichter."

Keine offizielle Untergrenze für Schulgröße

Rektorin Irene Luber leitet die drei Schulen Teisnach, Geiersthal und Böbrach. Während Teisnach eine größere Schule ist, hat die Grundschule Geiersthal insgesamt nur 56 Kinder, Böbrach sogar nur 52. Aber es gibt keine offizielle Untergrenze mehr dafür, wie klein eine Schule in Bayern sein darf. Am Ende kommt es darauf an, für wie wenig Kinder sich eine Kommune noch eine eigene Schule leistet.

Die Grundschule March zum Beispiel muss seit Jahren saniert werden und ist deshalb eigentlich nur bis 2025 gesichert. Inzwischen sind die Schülerzahlen aber gestiegen. Der Stadtrat von Regen wird wohl noch dieses Jahr entscheiden, ob er Geld in das Gebäude steckt und die Schule damit auf Dauer erhält.