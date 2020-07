Bayerwald: Einheimischer rettet Urlaubskasse einer Touristin

Ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Lindberg (Lkr. Regen) hat die prall gefüllte Geldbörse einer Touristin gefunden, abgegeben und der Frau so den Urlaub gerettet. Wie die Polizei Zwiesel mitteilt, waren 1.700 Euro in der Geldbörse - die Urlaubskasse der Touristin aus Rheinland-Pfalz.

Touristin nahm Geldbörse "überglücklich" entgegen

Der Mann hatte die Geldbörse auf einem Kaufhaus-Parkplatz in Zwiesel entdeckt und sie zunächst der Polizei übergeben. Diese reichte sie an das Fundamt weiter, wo die Touristin sie laut Polizei "überglücklich" wieder in Empfang nahm.

Finder erhielt großzügigen Finderlohn

Die Frau bedankte sich mit einem "üppigen Finderlohn", wie die Polizei schreibt. Auf BR-Nachfrage war die Rede von vermutlich 200 Euro - auf jeden Fall mehr, als der gesetzliche Finderlohn vorschreibt. Der hätte etwa 70 Euro betragen.