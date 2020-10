Bayernwerk will künftig auf dezentrales Energiekonzept setzen

Das Energieunternehmen Bayernwerk, mit Hauptsitz in Regensburg, will bis 2030 sein Energiesystem CO2-neutral gestalten. Das hat das Unternehmen auf seiner Jahrespressekonferenz mitgeteilt. "Wir haben verstanden, dass Erneuerbare Energie Grundlage unserer Energieversorgung von morgen sein muss. Wir richten unsere Arbeit vollumfänglich an Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung aus", sagte Vorstand Reimund Gotzel.

Bayernwerk setzt jetzt auf Erneuerbare Energie "aus der Nähe"

Auf der Konferenz stellte das Unternehmen sein neues, dezentrales Energiekonzept "Flower-Power" vor. Darin geht es vor allem darum, "Energie aus der Nähe" bereitzustellen. So sollen sich in Städten bestimmte Areale oder Quartiere energetisch selbstversorgen. Auf dem Land sollen lokale Strommärkte entstehen, die die örtliche Erzeugungskapazität aus dezentralen Anlagen bündeln und die Menschen vor Ort versorgen.

Mehr Quartier-Lösungen in Planung

So ein Quartier, das sich rund um Strom, Wärme und Mobilität selbst versorgt, ist bereits im Münchner Werksviertel entstanden. Auch im niederbayerischen Viechtach oder im oberpfälzischen Thalmassing, im Süden von Regensburg, ist so eine Quartierslösung in Planung. Dort komme "ein wahrer Technologie-Strauß" aus Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpen, Elektrolyse, Brennstoffzelle und E-Mobilität zum Einsatz, so Gotzel bei der Jahreskonferenz.