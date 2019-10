07.10.2019, 16:10 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bayernweites Modellkonzept: Augsburger Medizinstudium startet

Sie ist die jüngste Medizinfakultät in Bayern: die Augsburger Fakultät, die jetzt offiziell in Betrieb geht. Die angehenden Ärzte sollen dabei früh im Studium in Kontakt mit Patienten kommen - ein bayernweit einmaliges Modellstudium.