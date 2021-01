Bayernweites Alkoholverbot im öffentlichen Raum gekippt

Teilerfolg für eine Privatperson aus Regensburg vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof: Die Richter gaben einem Eilantrag statt und setzten das wegen Corona geltende bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum vorläufig außer Vollzug, wie der Verwaltungsgerichtshof mitteilte. Zur Begründung habe der zuständige Senat darauf verwiesen, dass nach dem Infektionsschutzgesetz Alkoholverbote nur an bestimmten öffentlichen Plätzen vorgesehen seien.

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes gilt ab sofort

Mit der Anordnung eines Alkoholverbots für die gesamte Fläche des Freistaats überschreite die Staatsregierung daher die Verordnungsermächtigung des Bundesgesetzgebers. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs gelte ab sofort - bis zu einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren. Gegen den Beschluss gebe es keine Rechtsmittel.

Beim bayerischen Gesundheitsministerium hieß es, die Staatsregierung habe die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zur Kenntnis genommen und prüfe "nun den weiteren Handlungsbedarf".

Das grundsätzliche Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit für ganz Bayern galt seit 11. Dezember. In der Bayerischen Infektionsschutzverordnung heißt es: "Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum wird untersagt."

Kontaktbeschränkungen bleiben in Kraft

Keinen Erfolg hatte der Antragssteller dagegen zunächst mit seinem Versuch, auch weitere Schutzmaßnahmen zu kippen: Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Bibliotheken und Archiven sowie die 15-km-Regelung für tagestouristische Ausflüge bleiben daher in Kraft.

Die Kontaktbeschränkungen sind laut Verwaltungsgerichtshof durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt, "hinreichend bestimmt und angesichts des aktuellen pandemischen Geschehens auch verhältnismäßig".

Entscheidung über Bibliotheken im Hauptsacheverfahren

Bei der Schließung von Bibliotheken und Archiven ist nach Meinung der Richter offen, ob diese angesichts fehlender Ausnahmen für Bring- und Abholdienste verhältnismäßig sei. Diese Frage soll erst im Hauptsacheverfahren geklärt werden. Bis dahin überwiege das öffentliche Interesse an der Eindämmung der Corona-Pandemie das individuelle Interesse des Antragstellers an der Nutzung von Bibliotheken, lautet die Argumentation.

Den Antrag, die 15-km-Regelung für tagestouristische Ausflüge außer Vollzug zu setzen, wies der Senat als unzulässig ab - weil der Antragsteller in Regensburg von dieser Maßnahme derzeit nicht betroffen sei. Denn sie gilt derzeit nur für Menschen in kreisfreien Städten oder Landkreisen, in denen bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Wert von 200 überschritten wurde. Regensburg zählt nicht dazu. Damit trafen die Richter laut Verwaltungsgerichtshof "keine Aussage über die Rechtmäßigkeit der 15-km-Regelung."