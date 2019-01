Bayernweiter Mikrozensus 2019 hat begonnen

Seit Anfang des Jahres laufen in Bayern wieder gesetzlich angeordnete Haushaltsbefragungen. Beim sogenannten Mikrozensus werden das ganze Jahr über die Bewohner von rund 60.000 bayerischen Haushalten zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt, teilte das Fürther Landesamt für Statistik mit.

Fragen zu Krankenversicherung

Die Haushalte werden nach einem Zufallsverfahren ausgewählt, jede Woche werden mehr als 1.000 Haushalte befragt. Nach schriftlicher Ankündigung kommen dann Interviewerinnen und Interviewer in die Häuser, die sich per Ausweis des Landesamtes legitimieren. Allerdings besteht auch das Recht, den Fragebogen selbst auszufüllen und per Post einzusenden.

Heuer werden erstmals auch Fragen zur Krankenversicherung gestellt. Dabei soll es laut Landesamt unter anderem um die Zugehörigkeit zur gesetzlichen Krankenversicherung oder zusätzlichen privaten Krankenversicherungsschutz gehen.

Für Bürger besteht Auskunftspflicht

Der Mikrozensus ist eine seit 1957 deutschlandweit jährlich durchgeführte Stichprobenerhebung. Mit den Befragungen sollen aktuelle Zahlen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bürger erhoben werden. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für politische Entscheidungen. Für die meisten Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.