Bayernweiter Blitzmarathon: 90 Messstellen in der Oberpfalz

Heute findet in ganz Bayern der alljährliche Blitzmarathon statt. In der Oberpfalz werden Temposünder an 90 Stellen geblitzt. Ziel der Aktion sei es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsunfälle zu reduzieren, so die Polizei.