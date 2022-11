Bayernweite Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben am Freitag einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die IG Metall hatte die Beschäftigten in 62 bayerischen Betrieben dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will damit den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Auch nach vier Gesprächsrunden gibt es noch keinen Durchbruch.

Rekord: mehr als 90.000 Beschäftigte streiken

Die Tarifgespräche für die rund 855.000 Beschäftigten in Bayern waren am Dienstagabend ohne Einigung vertagt worden. Die IG-Metall fordert acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten ihrerseits bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen an.

Die Beschäftigten fordern zumindest einen Ausgleich für die Inflation. Dafür streiken sie bereits seit mehr als einer Woche - mit dem Höhepunkt am Freitag. Insgesamt beteiligten sich bayernweit mehr als 90.000 Beschäftigte an dem Warnstreik - ein Rekord. "Die Geduld der Beschäftigten ist am Ende. Die Arbeitgeber sollten ihre Blockadehaltung in dieser Tarifrunde schleunigst beenden", so Johann Horn der Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Flächendeckende "Frühschlussaktionen"

In Niederbayern wurden zehn Betriebe bestreikt, darunter BMW und Jungheinrich. BMW traf es auch in der Oberpfalz, ebenso die Luitpoldhütte und mehrere Standorte der Firma Grammer. Ebenso streikten Mitarbeitende in sechs unterfränkischen, in fünf oberfränkischen und einem mittelfränkischen Unternehmen. Auch zehn schwäbische sowie sieben oberbayerische Betriebe waren betroffen.

Vor allem sogenannte "Frühschlussaktionen" sorgten den Produktionsstätten für Probleme. So beendeten bei Bosch in Bamberg Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Früh- und Spätschichten in allen Bereichen vier Stunden früher. In der Oberpfalz machen die Beschäftigten bei der Firma Grammer zwei Stunden früher Schluss.

Fünfte Verhandlungsrunde und danach vielleicht weitere Streiks

Kommende Woche soll es eine fünfte Verhandlungsrunde geben. Die IG Metall hat angekündigt, dass die Streiks ausgeweitet werden, sollten die Arbeitgeber in naher Zukunft kein konkretes Angebot vorlegen.