Fridays for Future - München

11.04.2025, 20:03 Uhr Audiobeitrag

Bayernweite Proteste von "Fridays for Future"

In Bayern sind hunderte Menschen in mehreren Städten für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Bewegung "Fridays for Future" hatte zum Protest aufgerufen. Auslöser: der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD.

Von BR24 Redaktion