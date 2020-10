Bayernweite Masken-Kontrollaktion: Bisher hunderte Anzeigen

Die bayerische Polizei ist seit 7.00 Uhr mit 870 Beamtinnen und Beamten unterwegs, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. In den ersten sechs Stunden hat die Polizei 760 gravierende Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Nachmittag in Nürnberg sagte. Außerdem habe die Polizei 140 Verwarnungen ausgesprochen, wenn die Maske beispielsweise nicht vollständig Mund und Nase bedeckt hat.

Hohe Geldbußen für Verstöße

Bis zu 250 Euro Bußgeld werden fällig, wenn beispielsweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske getragen wird. Auch könne ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro bei kleineren Verstößen erhoben werden, so der Minister.

"Wer bewusst keine Maske trägt, dem drohen saftige Geldbußen oder Verwarnungen." Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

Für alle Fahrgäste ab sechs Jahren ist in Bayern ein Mund-Nase-Schutz im Öffentlichen Personennahverkehr vorgeschrieben. Auch in Wartehallen, an Bahnsteigen und im Bushäuschen gilt eine Maskenpflicht.

Viel Personal bei den Kontrollen dabei

An den Kontrollen beteiligen sich neben der Polizei auch die Sicherheitsmitarbeiter und Kontrolleure der Bahn beziehungsweise der öffentlichen Verkehrsmittel.

Auch in den in vielen Innenstädten eingerichteten Masken-Zonen hat die Polizei kontrolliert. Hier werde oftmals noch mit mündlichen Verwarnungen gearbeitet, so Herrmann. Anders in den öffentlichen Verkehrsmitteln: "Wer hier bewusst keine Maske trägt, wird angezeigt", so Herrmann.

"Es gibt keine Toleranz für Maskenmuffel, sondern noch konsequentere Kontrollen und Sanktionen!" Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

Weitere Kontrollen in den kommenden Wochen

Die Polizei werde auch in den kommenden Wochen die Maskenpflicht konsequent kontrollieren, so Herrmann. Morgen (Samstag) will die Polizei mitteilen, wie viele Menschen am zweiten landesweiten Kontrolltag angezeigt, bzw. verwarnt wurden.