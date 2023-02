Bayernweite Demenz-Tests: Projekt will Betroffenen helfen

Bei der einen Freundin ist es die Mama, die an Demenz erkrankt ist und sich an die Namen der Enkelinnen nicht mehr erinnern kann. Bei einer anderen Freundin ist es der Opa, der mit Demenz im Seniorenheim ist – und dringend "aus dem Urlaub" abgeholt werden will.

Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium sind aktuell 270.000 Menschen in Bayern an Demenz erkrankt (Stand: Dezember 2022). Die Zahlen steigen weiter an. Das bayernweite Projekt "digiDEM" will die Lebensbedingungen von Betroffenen und ihren Angehörigen nun verbessern. Außerdem bauen die Forscherinnen und Forscher ein digitales Register auf, um die Krankheit besser zu verstehen.

Kostenlose Demenz-Screening-Tage in ganz Bayern

Das Team führt überall in Bayern niederschwellige und kostenlose Screening-Tage durch. Gut 1.200 Betroffene haben sich inzwischen testen lassen. Das Problem: Einen Termin beim Neurologen kriegen Betroffene schwer – oder sie müssen lange warten. Vor allem in ländlichen Regionen. Genau da setzt das Projekt an. Zu einem solchen Test-Tag kann jeder kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Menschen, die sich mit der Krankheit gut auskennen. Sie arbeiten meistens vor Ort in dem Bereich.

Demenz erkennen, bevor sie schlimmer wird

Eine solche Veranstaltung war beispielsweise in Kitzingen in Unterfranken. Dort waren vor allem Menschen, bei denen die Krankheit gerade erst losgeht, berichtet die Projekt-Assistentin für Unterfranken Petra Dlugosch. "Das ist auch das, was wir wollten. Wir möchten Leute finden, die ganz am Anfang stehen und sie begleiten: Wie verläuft das Ganze? Wie geht es den Menschen? Was brauchen sie? Was kann man tun?", so Dlugosch.

Das Projekt setzt dort an – und zwar bevor die Symptome schwerer werden und sich die Betroffenen im Wesen verändern oder sogar aggressiv werden. Dieses Demenz-Screening ersetzt keine ärztliche Diagnose, liefert aber Hinweise auf die Krankheit.

Seniorin aus dem Raum Kitzingen ist "vergesslich"

Bei der Veranstaltung in Kitzingen war beispielsweise Marga Tschelegi aus Markt Einersheim. Sie wird bald 84 Jahre alt und hat das Gefühl, sie wird "ein bisschen vergesslich". Auch ihr Umfeld hat ihr das gespiegelt. "Ich merke es selber daran, wenn ich etwas erzähle: Dann waren wir in … Ach, wo waren wir denn jetzt? Weg ist der Name von dem Ort. Dann waren wir mit dem und mit ihr … Und weg sind die Namen von den Leuten, die ich da benennen will", berichtet die Seniorin mit den halblangen braun-gefärbten Haaren.

Namen von Familien-Angehörigen kriegt sie meistens noch hin, aber Gespräche in größeren Menschen-Gruppen sind schwierig für sie. Und auch die alltäglichen Dinge: Sie vergisst zum Beispiel, wo sie daheim etwas hingelegt hat. "Oder ich will in den Keller zum Bügeln. Aber mir kommt etwas dazwischen – dann bin ich in zwei Stunden noch nicht im Keller. Dann hab ich das total vergessen", so Tschelegi.

Bei Test: Fragen nach Wochentag oder Wörter buchstabieren

Beim Demenz-Tag stellt ihr Petra Dlugosch die Frage nach dem heutigen Tag: "Wissen Sie denn, welcher Tag heute ist? Welches Datum wir heute haben?" Die beiden Frauen sitzen sich an einem Tisch gegenüber. Marga antwortet: "Heute ist Samstag, der vierte Februar 2023." Beim Rückwärts-Buchstabieren des Worts "Stuhl" wird es ein bisschen schwieriger: "Das ist ein l, ein h, ein u, – ach, ist schon verkehrt. Noch mal: Ein l, ein h, ein u, ein t und ein s", buchstabiert die Seniorin. Das Fazit bei ihr: beginnende Demenz. Bei einem Arzt war sie bis jetzt aber nicht.

Weitere Angebote: Online-Test oder psychologische Beratung

Die Online-Angebote für Betroffene und ihre Angehörigen ergänzen das Projekt, sagt Peter Kolominsky-Rabas, einer der Projektleiter an der Universität Erlangen-Nürnberg. "Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen stehen vor großen Herausforderungen. Die Demenz wird oft zu spät erkannt. Mit unseren digitalen Angeboten wollen wir die Versorgungssituation im häuslichen Umfeld verbessern", so Kolominsky-Rabas. Dazu gehören zum Beispiel ein Online-Fragebogen zur Überprüfung der Gedächtnisleistungen oder ein Wissenstest Demenz – aber auch psychologische Beratung online oder einer Demenz-App für Angehörige.

Wie sehr belastet die Pflege die Angehörigen?

Bei den Angehörigen geht es vor allem darum, wie sehr die Pflege sie belastet. So gibt es zum Beispiel die sogenannte Angehörigenampel, einen kostenlosen, anonymen Selbsttest. "Ich fühle mich oft körperlich erschöpft", "Ich habe hin und wieder den Wunsch, aus meiner Situation auszubrechen" oder "Durch die Pflege wird meine Gesundheit angegriffen" – sind einige Beispiele. Sie sollen den Menschen den Grad ihrer Belastung aufzeigen und ihnen damit einen Anstoß zur Veränderung der Lebenssituation geben.

Angehörige können sich zum Beispiel auch Hilfe bei der Krankenkasse holen. Tagespflege zum Beispiel – oder Helferinnen und Helfer, die nach Hause kommen. So können die Pflegenden mal für ein paar Stunden das Haus verlassen.

Ziel von "digiDEM": Krankheit früher erkennen und behandeln

Die Hilfe ist der eine Faktor beim Projekt "digiDEM". Doch noch wichtiger ist es, die Krankheit frühzeitig zu erkennen und mit einer Therapie anzufangen. "Die Demenz ist eine chronische Erkrankung des Gehirns, die fortschreitet. Nach Studien vergehen von der Diagnose bis zum Tod sieben bis acht Jahre", sagt Peter Kolominsky-Rabas von der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Krankheit ist nicht heilbar, aber man kann sie mit Medikamenten behandeln.

Es gibt auch Maßnahmen, mit denen man das Fortschreiten der Krankheit hinauszögern kann: Bewegung, Gedächtnistraining, emotionale Sensibilisierung mit Gedichten oder Gesang – die alle möglichen Seiten des Gehirns und des Menschen ansprechen, erklärt Projektleiter Kolominsky-Rabas.

Seniorin aus dem Raum Kitzingen: Geist und Körper trainieren

Hinauszögern und vor allem den Humor behalten: Das ist auch das Ziel von Marga Tscheligi. Dass es mit über 80 losgeht mit Krankheiten, findet sie ganz normal. Doch sie hält sich fit: Vier Mal die Woche geht die quirlige Seniorin zum Sport, etwa zur Aqua-Gymnastik oder ins Fitness-Studio. Und sie hat auch sonst viel Beschäftigung, zum Beispiel spielt sie Karten mit ihren Freundinnen, pflegt zum Teil ihren Mann und regelt ihren Haushalt noch alleine.

"Außerdem habe ich 800 Quadratmeter Garten. Im Sommer, wenn ich draußen sein kann, geht es mir viel besser. Selbst wenn ich viel arbeite und abends total kaputt bin: Gartenarbeit hilft. Man sieht, wenn etwas wächst und freut sich", so Tschelegi. Der Tipp der Seniorin für andere Betroffene: "Man muss immer körperlich und geistig in Bewegung bleiben. Das ist ganz wichtig."