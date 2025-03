Bayernweit IT-Probleme bei kommunalen Zulassungsstellen

In ganz Bayern hat es am Montag in mehreren kommunalen Zulassungs- und Führerscheinstellen IT-Störungen gegeben. So teilten etwa die Landratsämter von Bamberg und Rosenheim mit, dass in den jeweiligen Zulassungsstellen aktuell Fahrzeuge nicht zugelassen oder abgemeldet werden können.

Außerdem soll es laut eines Berichts der Passauer Neuen Presse auch in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Altötting, Straubing-Bogen sowie in Stadt und Landkreis Passau zu Ausfällen gekommen sein. Nach Angaben der Stadt Passau sollen rund 80 Prozent der Zulassungsstellen in Bayern betroffen sein.

Ursache: Störungen in Rechenzentrum

Hintergrund der Störung sollen Probleme im Rechenzentrum der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) sein. Die AKDB ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die von den vier kommunalen Spitzenverbänden in Bayern getragen wird. Sie betreibt laut eigener Aussage Software, IT-Sicherheit und digitale Dienstleistungen für rund 5.000 Kommunen, Gemeinden, Städte, Landkreise, Bezirke sowie öffentliche Institutionen.

Zu den Dienstleistungen gehören Datenclouds, Onlineportale und Software für Einrichtungen wie Kitas, Friedhöfe oder Standesämter. Auf Anfrage des BR gab es von der AKDB noch keine Stellungnahme zu den aktuellen Problemen. Ob es auch am Dienstag noch zu Einschränkungen kommen wird, ist unklar.