Bayernweit erstes Energiebildungszentrum öffnet in Regensburg

In Regensburg wird am Donnerstagnachmittag das bayernweit erste Bildungszentrum zum Thema Energie eröffnet. Ziel des Projekts sei es, bei den Bürgern in Stadt und Landkreis Regensburg sowie im Landkreis Kelheim ein Bewusstsein für den Einsatz erneuerbarer Energien und Klimaschutz zu schaffen, betont der Geschäftsführer der Energieagentur Regensburg, Ludwig Friedl.

Der Einzelne und der Klimawandel

Auf rund 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche könnten Besucher erfahren, wie sich auch ihr eigenes Handeln auf den Energieverbrauch und den Klimawandel auswirkt. Zunächst sollen sie die Zusammenhänge zwischen Energieverbrauch und Erderwärmung kennenlernen. In einem Spiegelkabinett und der darauffolgenden "Schaltzentrale" geht es dann um den eigenen Energieverbrauch: wie man wohnt, wie man sich ernährt, was man kauft und wie man sich fortbewegt. Diese Informationen können Besucher mithilfe ihrer Eintrittskarte in eine interaktive Weltkarte eingeben, die dann zeigt, wie stark man mit seiner eigenen Lebensweise an der Erderwärmung beteiligt ist. Anschließend zeigt der interaktive Stand anhand von Beispielen, wie sich der Klimawandel bremsen lässt.

Im nächsten Raum - der Ideenwerkstatt - können die Besucher ihre gewonnenen Erkenntnisse dann anhand verschiedener Medien vertiefen. Die Ideenwerkstatt sei die Schnittstelle "zurück ins reale Leben", sagt Friedl. Der Raum stelle Besuchern unter anderem verschiedene Energie-Anbieter sowie Dienstleister vor.

Energiebildungszentrum setzt auch Themenschwerpunkte

Daneben setzt das Energiebildungszentrum für jeweils drei Monate einen besonderen Schwerpunkt auf einzelne Themen rund um Klimaschutz. Von August bis Oktober 2021 wird der Komplex Photovoltaik und Speicher behandelt. Von November 2021 bis Januar 2022 soll es um Holz als klimagerechten Baustoff gehen. Für Februar bis April 2022 soll das Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff näher beleuchtet werden.

Verantwortlich für das neue Energiebildungszentrum ist die Energieagentur Regensburg. Sie ist Ansprechpartnerin für Bürger im Raum Regensburg sowie im Landkreis Kelheim. Nach dem offiziellen Start steht das Energiebildungszentrum ab Freitag für Besucher offen.