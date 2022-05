Bayernweit erste Uni mit Verträgen für geflüchtete Ukrainerinnen

Zwei Professorinnen und fünf wissenschaftliche Mitarbeiterinnen sind es, die zum Beginn des Sommersemesters an der Universität Augsburg ihre Arbeit aufnehmen. Das Besondere daran: Ihre Stellen wurden spontan geschaffen, denn sie alle kommen aus der Ukraine. Als gutes, unbürokratisches Beispiel bezeichnete Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) das Projekt der Universität Augsburg, das bayernweit einzigartig ist und "Schule machen" sollte. Denn eigentlich steht hinter akademische Stellen ein aufwändiges Prozedere.

"Achterbahn der Gefühle"

Eine der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ist die 31-jährige Iuliia Halias aus Odessa. Als Germanistin im Fach Deutsch als Fremdsprache wird sie die Mitarbeiter des Lehrstuhls für ein halbes Jahr unterstützen, so der Plan. Sie sei überaus dankbar für die Möglichkeit, nach ihrer Flucht an der Uni zu arbeiten, sie fühle sich wieder "lebendig" und freue sich sehr, so die Wissenschaftlerin. Andererseits denke sie jeden Tag an ihren Vater, der in Odessa zurückbleiben musste - "es ist eine Achterbahn der Gefühle", so Halias.

Bayernweit einzige Universität mit Verträgen für Geflüchtete

Die weiteren Wissenschaftlerinnen werden ab dem 1. Juni an den Lehrstühlen für Pädagogik, Englisch und Völkerrecht ihre Arbeit aufnehmen. Uni-Präsidentin Sabine Döring-Manteuffel sagte bei ihrer Vorstellung am Montag, die Uni Augsburg sei derzeit bayernweit die einzige Universität, die den geflüchteten Wissenschaftlerinnen derartige Halbjahresverträge anbieten würden.

Geflüchtete Wissenschaftlerinnen sind Bereicherung

Deren Mitarbeit, etwa im Fach Jura, sei "eine Bereicherung". Der Kontakt sei über Professoren und Professorinnen der Uni zustande gekommen, bereits wenige Tage nach Ausbruch des Krieges. Döring-Manteuffel: "Wir sind gefragt worden, ob wir bereit sind, diese Frauen, zum Teil mit Kindern, aufzunehmen. Und wir haben das sofort zugesagt."