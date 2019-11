Bayernweit einzigartiges Kriminallabor der Polizei vorgestellt

Neuste Kriminaltechnik wird künftig zum Einsatz kommen, von Möglichkeiten der Spurensicherung bis hin zur DNA-Analyse können die Beamten in Nürnberg zukünftig noch schneller und präziser auf Verbrecherjagd gehen.

„Die Räumlichkeiten verfügen über zwei Laborstraßen, die mit neuesten Gerätschaften ausgestattet wurden.“ Joachim Herrmann (CSU)

Das Kriminallabor ist nach Angaben des Innenministeriums das neueste und modernste in Bayern. Beim Bau habe man bereits berücksichtigt, dass in den kommenden Jahren durch technische Innovationen eine Anschaffung weiterer Laborgeräte nötig sein wird. Auch habe man auf die Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter geachtet, so der Minister: „Wir wollen unsere Mitarbeiter beispielsweise vor Gefahren beim Umgang mit Chemikalien optimal schützen.“

DNA-Spuren werden beseitigt

Insgesamt wurden 900.000 Euro investiert, gut angelegtes Geld, so der Minister. Nachdem Innenminister Joachim Herrmann heute den anwesenden Journalisten die neuen Geräte und Räume vorgestellt hat, wird das Kriminallabor durch eine Spezialfirma ab Montag grundgereinigt. Um Spurenverunreinigungen zu vermeiden sei es nötig, dass keinerlei fremde DNA-Spuren zurückbleiben. Zukünftig haben auch nur vorher zugelassene Kriminalbeamte Zugang zu dem neuen Labor.