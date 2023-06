Bayernweit einmalig: Selbsthilfegruppe für Corona-Vorsichtige

Das Treffen mit Karen Anke Braun findet im Außenbereich eines Würzburger Cafes statt. In einem Restaurant war sie seit mehr als drei Jahren nicht mehr, sagt die 58-Jährige: "Mein letzter Restaurantbesuch war nach der Beerdigung meines Vaters. Das war am 30. Januar 2020. Da war noch nicht von einer Pandemie die Rede, es gab aber schon die ersten Corona-Fälle." Mit Freunden in ein Restaurant zum Essen zu gehen, fehle ihr entsetzlich, sagt die Würzburgerin. "Das ist ein unglaublich herber Verzicht. Das macht es so schwierig! Und genau aus diesem Grund möchte ich eine Selbsthilfegruppe gründen, denn das geht ja allen so, die davon betroffen sind."

Einsamkeit, Unverständnis, Ablehnung

Das Aktivbüro der Stadt Würzburg unterstützt Braun bei der Gründung von "Team Vorsicht". Gesucht werden Menschen, die Risikogruppen für schwere Corona-Verläufe angehören und deshalb weiterhin nicht an großen Teilen des sozialen Lebens teilnehmen können. Zudem sind auch Menschen angesprochen, die sich auch nach dem offiziellen Ende der Pandemie weiterhin vor den Folgen einer Corona-Infektion – wie etwa Long-Covid oder Post-Covid – schützen wollen. Viele dieser Menschen erleben oft nicht nur Einsamkeit, sondern stoßen auf Unverständnis, bis hin zu Ablehnung und sogar Anfeindung – das hat die Würzburgerin selbst auch erlebt.

Braun: "Habe Freunde verloren, weil ich mich weiter schütze."

Karen Anke Braun hat seit Jahren eine Immunerkrankung und gehört damit selbst zu einer Risikogruppe. Zudem hat sie in ihrer Familie einen schweren Long-Covid-Fall. Deshalb ist die Würzburgerin besonders vorsichtig. Sie trägt weiterhin eine besonders sichere FFP3-Maske in Innenräumen oder wenn sie auf viele Menschen trifft. Auf potentiell gefährliche Treffen verzichtet sie – mit drastischen Auswirkungen auf ihr soziales Umfeld und auch auf ihren Freundeskreis: "Ich habe leider, leider Leute verloren, die einfach wieder zur Normalität zurückkehren wollten und die nicht bereit sind, noch in irgendeiner Weise Rücksicht zu nehmen oder darauf einzugehen, dass ich viele Dinge nicht machen kann. Es ist traurig, es ist aber halt so."

Würzburgerin ist fünfmal geimpft – und trotzdem vorsichtig

In ihrer Vorsicht ist Braun konsequent. Sie verzichtet nicht nur auf soziale Kontakte, sondern auch auf Geld. Die selbstständige Musikerin und Gesangslehrerin arbeitet seit Corona nicht mehr in Innenräumen – was massive Einbußen für sie bedeutet: "Ich spüre Corona sehr in meinem Geldbeutel", klagt die Würzburgerin. Sie arbeitet noch als Musiktherapeutin im palliativen Bereich – natürlich mit Maske. Braun ist fünf Mal geimpft. Sie habe eine besondere Verantwortung, sagt die 58-Jährige: "Ich arbeite mit hochvulnerablen Patienten und es war für mich vollkommen klar, dass ich alles tue, um nicht nur mich zu schützen, sondern auch die, mit denen ich zu tun habe. Das sind Menschen, die würden eine Infektion mit Sicherheit nicht überleben – und da bin ich nach wie vor vorsichtig."

"Arzt lehnt Behandlung ab – wegen Maske"

Bisher ist die Würzburgerin von Corona verschont worden. Ihr begegnen aber ständig Menschen, die sie darauf hinweisen, dass die Pandemie doch vorbei ist und sie doch ihre Maske abnehmen soll. Das belastet sie, meint die 58-Jährige. Sie fühlt sich da oft alleingelassen. Im Internet trifft sie auf Menschen, denen es ähnlich geht. Etwa eine Frau mit chronischem Fatigue-Syndrom, die einen neuen Hausarzt gesucht hat: "Der Arzt hat sie abgelehnt, weil sie eine Maske trug. Das ist kein Einzelfall. Ich habe da schon andere Fälle mitbekommen. Dass Leute sagen: Ihr Arzt unterstellt ihnen eine Angststörung oder Hysterie, weil sie sich weiter schützen möchten."

Mikrobiologe: "Individuelle Risikoabwertung notwendig"

Professor Oliver Kurzai ist Leiter am Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg. Dass das Maskentragen von Teilen der Gesellschaft immer noch nicht akzeptiert wird, kann er nicht verstehen. "Das ist völlig inakzeptabel! Meine Hoffnung war immer, dass wir aus der Pandemie auch lernen können, dass das Maske-Tragen auch etwas Normales sein kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch akzeptieren können als individuelle Freiheit für jeden einzelnen." Dass sich Menschen wie Karen Anke Braun weiter gegen Corona schützten, sei durchaus nachvollziehbar, so der Mikrobiologe. Es gebe Personengruppen, die aufgrund von multiplen Risikofaktoren ein erhöhtes Risiko hätten, schwer zu erkranken – "nicht nur an Covid, sondern auch an anderen Virusinfektionen". Jeder müsse für sich selbst eine individuelle Risikoabwertung durchführen und danach Vorsichtsmaßnahmen für sich ziehen. "Und wenn jemand sagt, er möchte eine Maske aufsetzen, um sich zu schützen, warum nicht?"

Kurzai: Corona mittlerweile eine "normale Atem-Virusinfektion"

Der überwiegende Großteil der Gesellschaft müsse sich über das Coronavirus aber keine Sorgen machen, ist sich der Mikrobiologe sicher. Denn es sei nicht mehr so gefährlich wie zu Anfang der Pandemie: "Das Virus hat in seiner Gefährlichkeit abgenommen. Das haben wir in den Omikronwellen ganz klar gesehen. Gleichzeitig wissen wir aus Studien auch aus Deutschland, dass die Bevölkerung mittlerweile eine breite Immunität hat." Eine Infektion mit dem Coronavirus sei jetzt "eine normale respiratorische Virusinfektion", ähnlich gefährlich wie etwa die Grippe. Natürlich gebe es weiterhin Risiken: "Long Covid ist ein Fakt und wir wissen auch zu wenig darüber. Aber lang andauernde Symptome nach Infektionskrankheiten kannten wir schon vor Covid. Die wird es auch nach Covid geben – auch nach anderen, respiratorischen Vireninfektionen."

Brand: Wer sich nicht schützt, spielt "Russisches Roulette"

Dass das Coronavirus nicht gefährlicher ist als etwa eine Grippe, davon ist Karen Anke Braun nicht überzeugt. Es gebe Studien, die genau das Gegenteil besagten. "Mittlerweile ist es so, dass die Varianten so schnell wechseln, dass Menschen zwei, drei, vier, fünfmal erkranken. Und mit jeder Erkrankung steigt auch das Long-Covid-Risiko. Das ist ein russisches Roulette." Deshalb wird sie weiter Maske tragen, sagt die 58-Jährige. Solange, bis es einen Impfstoff gibt, der gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus immun macht. Bis dahin appelliert sie an Menschen, die sich und andere im Umfeld schützen wollen, dem Gruppendruck zu widerstehen. "Ich weiß von Menschen, die sagen: Ich würde ja schon gerne Maske tragen, aber meine Kollegen gucken mich so schief an. Da möchte ich allen den Rücken stärken, die davon betroffen sind, dass sie der Vernunft folgen und nicht dem Gruppendruck erliegen." Auch diese Menschen seien herzlich eingeladen sich der Selbsthilfegruppe "Team Vorsicht" anzuschließen. Interessierte können sich beim Aktivbüro der Stadt Würzburg weiter informieren (Telefon: 0931/ 37-3706 oder per E-Mail an aktivbuero@stadt.wuerzburg.de).