Analyse zum BayernTrend: Wieso es für CSU und SPD aufwärts geht

SPD setzte wohl auf richtige Themen

Bei der SPD scheint sich der bundespolitische Kurswechsel – Stichwort Grundrente oder Abkehr von Hartz IV – auszuzahlen. Auch wenn es bei der Wahl am 26. Mai ja eigentlich um Europa geht: 51 Prozent der Befragten geben an, dass sie ihre Europa-Wahlentscheidung eher von der Bundes- als von der Europapolitik beeinflusst sehen. Und so wirkt sich Berlin für die SPD positiv auf diese Umfrage aus.

Grüne können sich durch Umweltschutz gute Chancen ausrechnen

Dass der grüne Höhenflug anhält, liegt sicher auch am Thema Umweltschutz, das auch bei der Europawahl eine wichtige Rolle spielt. Jeder dritte Befragte sieht darin die wichtigste Aufgabe der EU. Das Thema ist den Menschen genauso wichtig wie die Wirtschaftspolitik und sogar noch wichtiger als das Thema Sicherheit. Und so werden die Grünen von diesem Thema auch im EU-Wahlkampf getragen.

Kein Zugewinn für die AfD

Für die AfD wachsen die Bäume in Bayern nicht in den Himmel. Was sich bei den vorigen BayernTrend-Umfragen schon andeutete, setzt sich auch diesmal fort: Die AfD stagniert im Freistaat, selbst wenn es um eines ihrer Leib- und Magen-Themen geht: die Kritik an der EU.

Fokus der Freien Wähler liegt nicht auf Europa

Das maue Abschneiden der Freien Wähler zeigt, dass ihr Markenkern ganz klar in den Kommunen und in der Landespolitik liegt. Die Anhänger der FW haben das mit Abstand geringste Interesse an der Europawahl: nur 47 Prozent. Zum Vergleich: Bei den CSU-Wählern sind es 67 Prozent. Der Fokus der Freien-Wähler-Anhänger liegt schlicht nicht auf der EU.

Europawahl stößt bei der jungen Generation auf wenig Interesse

Apropos Interesse an der Europawahl: Was nachdenklich stimmt ist, dass nur 46 Prozent der jungen Menschen zwischen 18 und 39 Jahren stark oder sehr stark an der Wahl interessiert sind. Bei den über 65-Jährigen sind es satte 71 Prozent. Diese Generation weiß, dass ein friedliches Europa keine Selbstverständlichkeit ist und dass es etwas zu verlieren gibt.

Die Jungen dagegen scheinen Europa als selbstverständlich zu nehmen. Ein fataler Irrtum, wie die Abstimmung über den Brexit gezeigt hat. Auch damals sind in England die Jüngeren nicht an die Urnen gegangen, das Ergebnis ist bekannt. Und hinterher war das Gejammer groß.