BayernTrend: Mehrheit hält Verdi-Warnstreiks für gerechtfertigt

Am Freitag wieder Warnstreiks im Nahverkehr

In Bayern kommt es an diesem Freitag erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr. Mit Dienstbeginn werden Busfahrerinnen und -fahrer in neun bayerischen Städten nicht ihr Fahrzeug aus dem Depot holen, sondern die Streikweste anziehen. Laut Verdi sind Fürth, Augsburg, Regensburg, Landshut, Bamberg, Ingolstadt und Schweinfurt betroffen. In Nürnberg wird auch die U-Bahn wieder bestreikt. In München fahren dagegen U-Bahn und Tram. Der Busverkehr und die Fahrscheinkontrolle aber sind in der Landeshauptstadt zu Aktionen aufgerufen.

Die Folgen des Warnstreiks dürften laut Gewerkschaft nicht ganz so groß sein wie Anfang letzter Woche, als der Nahverkehr ganztägig bestreikt worden war. Diesmal gilt der Aufruf nur bis zur Mittagszeit. Man wolle nicht die Fahrgäste treffen, sondern die Arbeitgeber.