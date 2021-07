BR24live, 17 Uhr: BayernTrend - Stimmung vor der Bundestagswahl

Die Bundeskanzlerin ist auf Abschiedstour - ihre letzte Regierungsbefragung im Bundestag ist vorbei, die letzte Regierungserklärung ist gehalten, ihr letzter Staatsbesuch in Großbritannien absolviert: Nach 16 Jahren endet im Herbst die Ära von Angela Merkel (CDU). Wenn am 26. September ein neuer Bundestag gewählt wird, entscheiden die Bundesbürger über die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland und somit auch, welche Partei Merkels Nachfolger oder Nachfolgerin stellen kann.

Gut elf Wochen vor dem Urnengang gibt ein neuer BR-BayernTrend Auskunft über die politische Stimmung im Freistaat. Im Mittelpunkt der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap steht die Sonntagsfrage: Bei welcher Partei würden die Menschen in Bayern ihr Kreuzchen machen, wenn schon diesen Sonntag die Bundestagswahl wäre? Und welche Partei sollte ihrer Meinung nach die neue Bundesregierung führen?

Alle Ergebnisse des BR-BayernTrends finden Sie ab 17 Uhr auf BR24. Zahlen, Analysen und Hintergründe gibt es ebenfalls ab 17 Uhr in einem BR24live vom BR-Wahlexperten Andreas Bachmann im Gespräch mit Moderator Christian Orth.

Wie schneiden die Kanzlerkandidaten ab?

Spannend für Beobachter ist auch die Frage, wie die drei Kanzlerkandidaten im Freistaat ankommen: Für die SPD geht Bundesfinanzminister Olaf Scholz ins Rennen, für die Grünen Parteichefin Annalena Baerbock und für die Union der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der sich im Ringen um die Kanzlerkandidatur gegen CSU-Chef Markus Söder durchgesetzt hatte. Der BR-BayernTrend gibt Antwort auf die Frage, für welchen Kandidaten oder Kandidatin sich die bayerischen Wähler entscheiden würden, wenn sie den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen dürften. Und wie bewerten die Bayern die Arbeit der wichtigsten Bundespolitiker?

Darüber hinaus nimmt die Meinungsumfrage unter die Lupe, welche Probleme die Politik nach Meinung der Bayern vordringlich lösen sollte. Welche Themen brennen den Menschen im Freistaat neben der Corona-Krise gegenwärtig besonders unter den Nägeln?

So wählten die Bayern 2017

Bei der Bundestagswal vor vier Jahren wurde die CSU mit 38,8 Prozent der Zweitstimmen zwar klar stärkste Kraft in Bayern – verlor im Vergleich zu 2013 aber 10,5 Prozentpunkte. Es war das schlechteste Bundestagswahlergebnis der CSU seit 1949. Einen historischen Tiefpunkt gab es für die SPD in Bayern mit 15,3 Prozent (-4,7 Punkte).

Auf den Plätzen drei und vier folgten die AfD mit 12,4 Prozent (+8,1) und die FDP mit 10,2 Prozent (+5,1). Die Grünen kamen 2017 auf 9,8 Prozent (+1,4), die Linke auf 6,1 (+2,3). Für die Freien Wähler stimmten im Freistaat 2,7 Prozent (-0,1), alle anderen Parteien blieben unter einem Prozent.