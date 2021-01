Stimmen zum BR-BayernTrend: CSU "Stabilitätsanker in der Krise"

Ungeachtet eines sinkenden Zuspruchs für ihr Corona-Krisenmanagement legt die CSU in Bayern in der Wählergunst weiter zu. Die kleineren Parteien können von der Corona-Krise nicht profitieren. Die Freien Wähler klettern im Vergleich zum Oktober um einen Prozentpunkt nach oben, Grüne, AfD und SPD verlieren leicht an Zustimmung.

Söder sieht "gewaltige Zustimmung" für Corona-Politik

Bei einer Landtagswahl zum jetzigen Zeitpunkt würden 48 Prozent für die Christsozialen stimmen. Das geht aus dem aktuellen BayernTrend hervor, eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins Kontrovers. Das sind drei Prozentpunkte mehr als beim vorherigen BayernTrend und würde als Wahlergebnis für eine CSU-Alleinregierung reichen.

Generalsekretär Markus Blume begründete dies damit, dass die CSU "der Stabilitätsanker in der Krise" sei. Die Umfrage spiegele "das große Vertrauen in die CSU und den Kurs von Vorsicht und Umsicht" des Ministerpräsidenten wider.

Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sieht trotz sinkender Werte bei der Corona-Politik "immer noch eine gewaltige Zustimmung angesichts der Herausforderung", die zehn Monate Pandemie und der Lockdown mit sich brächten. Die Umfragewerte spiegelten "insgesamt ein sehr verlässliches Ergebnis". Der Erfolg der Corona-Maßnahmen könnte am Ende allerdings nicht durch eine Meinungsumfrage ermittelt werden: "Wir können nicht den bequemsten oder gefälligsten Weg gehen, sondern den, der am nachhaltigsten und sinnvolles ist", so Söder.

Söder: Menschen haben andere Sorgen als Kanzlerkandidatur

Auch die persönlichen Umfragewerte von Ministerpräsident Söder sind laut BayernTrend besser als vor der Pandemie. Vor einem Jahr waren 67 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden, im Juli 2020 waren es 87 Prozent. Zu Jahresbeginn 2021 stellen ihm 72 Prozent der Befragten ein positives Zeugnis aus. Als möglicher Kanzlerkandidat der Union büßte Söder allerdings ein. Mit 63 Prozent Zustimmung führt der Franke das Feld möglicher Unions-Kanzlerkandidaten zwar deutlich an. Im Vergleich zu vor einem halben Jahr verlor Söder allerdings 14 Prozentpunkte.

Das Vertrauen freue ihn, sagte Söder im Interview mit dem BR Politikmagazin Kontrovers, es gehe im Moment aber nicht um Kandidaturen. "Die Menschen haben echt andere Sorgen: wie es in der Schule weitergeht, in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen", so der Ministerpräsident. Deswegen sei diese Debatte eine Debatte, "die eigentlich nicht stattfinden sollte". Am Ende würden die beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU ein Vorschlag machen, der die bestmöglichen Chancen für die Bundestagswahl biete, sagte Söder.