BayernTrend September '18: CSU & SPD auf historischem Tiefstand

Parteikompetenzen: CSU und SPD unter Druck

Im Kompetenzurteil der Bayern ist die CSU gut einen Monat vor der Wahl weiterhin die Partei, der auf den meisten Feldern das größte Sachvertrauen entgegengebracht wird. Trotzdem haben sich die Werte gegenüber Januar 2018 verschlechtert. Dies betrifft insbesondere die Wirtschaftspolitik (60 Prozent, -9) und die innere Sicherheit (59 Prozent, -3), ebenso die Haushalts- und Finanzpolitik (50 Prozent, -8) sowie die Arbeitsmarktpolitik (48 Prozent, -8). Hier überzeugt die CSU jeweils mindestens die Hälfte der Bayern.

Allerdings erreicht die CSU in der Kompetenzbewertung vielfach nicht die übermächtige Position vorangegangener Jahre. Dies gilt gerade dort, wo die Bayern aktuell besonders drängende Probleme identifizieren: In der Asyl- und Flüchtlingspolitik setzen 30 Prozent (-5) auf die Christsozialen, in der Schul- und Bildungspolitik 36 Prozent (-2). Im Einsatz für bezahlbaren Wohnraum bleibt die CSU hinter der SPD (19:28 Prozent) zurück. In der Gesamtschau der Bayern binden die Christsozialen bei der Lösung der wichtigsten landespolitischen Probleme (44 Prozent, -8) zwar weiterhin mit Abstand mehr Sachvertrauen als die anderen Parteien, ihre sachpolitische Überzeugungskraft fällt jedoch hinter der vorangegangener Jahre zurück.

Auch der BayernSPD trauen die Menschen weniger zu als in der Vergangenheit. Nach 14 Prozent im Januar setzen aktuell 11 Prozent der Bayern bei der Lösung der wichtigsten Aufgaben im Land auf die Sozialdemokraten. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik (15 Prozent, -4 zu Januar) bleibt die Partei im Urteil der Bayern nicht nur hinter der CSU (30 Prozent), sondern auch knapp hinter den Grünen (16 Prozent) zurück. Auch in der Schul- und Bildungspolitik (21 Prozent, -2) ist der Wert schlechter als zu Jahresbeginn. Vorteile gegenüber ihren Wettbewerbern bestehen im aktuellen Kompetenzbild allein beim Einsatz für soziale Gerechtigkeit (32 Prozent, -3) bzw. für bezahlbaren Wohnraum (28 Prozent). Von Mehrheiten, wie sie die CSU beispielsweise in Wirtschafts- und Haushaltsfragen oder der inneren Sicherheit erreicht, sind die bayerischen Sozialdemokraten jedoch auf beiden Feldern weit entfernt.

Den Kompetenzverlusten von CSU und SPD gegenüber stehen Profilgewinne der anderen Parteien. Den bayerischen Grünen wird auch außerhalb der Umweltpolitik auf verschiedenen Feldern sichtbar mehr Kompetenz zugetraut, insbesondere in der Familienpolitik und der Asyl- und Flüchtlingspolitik (jeweils 16 Prozent, +5), ferner beim Einsatz für soziale Gerechtigkeit (12 Prozent, +4) und in der Verkehrspolitik (12 Prozent). Die Freien Wähler als bislang zweitstärkste Oppositionspartei im bayerischen Landtag verfügen zwar weiterhin über ein wenig ausgeprägtes Kompetenzprofil, wecken aber vermehrt Erwartungen in der Familien- (6 Prozent, +3), Bildungs- (6 Prozent, +1) und Verkehrspolitik sowie beim Einsatz für bezahlbaren Wohnraum (jeweils 6 Prozent).

Die AfD punktet weiterhin in erster Linie in der Asyl- und Flüchtlingspolitik (7 Prozent, +2) sowie in der inneren Sicherheit (5 Prozent, +1). Die FDP findet im Freistaat insbesondere Zuspruch in Wirtschafts- (6 Prozent, +1) und Haushaltsfragen (5 Prozent, +1), die Linke beim Einsatz für soziale Gerechtigkeit (7 Prozent, +1) und für bezahlbaren Wohnraum (6 Prozent).

Markus Söder: für 42 Prozent ein guter Ministerpräsident, für 44 Prozent nicht