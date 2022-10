BayernTrend: Politische Stimmung ein Jahr vor der Landtagswahl

Erste Spitzenkandidaten werden gekürt, Direktkandidaten nominiert, politische Strategien diskutiert: Die bayerischen Parteien stellen in diesen Wochen Weichen für die Landtagswahl in einem Jahr. Ein neuer BR-BayernTrend bringt ihnen am Donnerstagnachmittag Klarheit darüber, wo sie und ihr Spitzenpersonal aktuell stehen.

Im Mittelpunkt der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap steht die Sonntagsfrage: Wo würden die Menschen im Freistaat ihr Kreuzchen machen, wenn schon an diesem Sonntag Landtagswahl wäre? Hätte das Regierungsbündnis aus CSU und Freien Wählern aktuell eine Mehrheit im Bayerischen Landtag? Wie wirkt sich die politische Stimmung auf die Werte der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP im Freistaat aus, die im Maximilianeum in der Opposition sitzen? Kann die AfD - ähnlich wie am vergangenen Sonntag bei der Landtagswahl in Niedersachsen - auch in Bayern von der bundespolitischen Lage profitieren?

Alle Ergebnisse des BR-BayernTrends erfahren Sie am Donnerstag ab 17 Uhr bei BR24 in App und Web, im TV und im Radio. Zahlen, Analysen und Hintergründe gibt es auch in einem BR24live vom BR-Wahlexperten Andreas Bachmann.

Welches Regierungsbündnis wäre aktuell möglich?

Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass die CSU stärkste Partei im Freistaat bleibt, dennoch wird mit Spannung erwartet, wie viel Rückhalt sie aktuell hat. Denn seit der Landtagswahl 2018 schwankten die CSU-Umfragewerte sehr stark, es ging mehrfach rauf und runter. Im Januar 2021 beispielsweise - auf einem Höhepunkt der Corona-Krise - hatte ein BR-Bayerntrend mit 48 Prozent christsoziale Träume von alter Stärke und einer absoluten Mehrheit genährt. Im Januar dieses Jahres hätte es mit 36 Prozent für die CSU und 8 Prozent für die Freien Wähler nicht einmal für das aktuelle Zweierbündnis gereicht.

Zweitstärkste Partei waren Anfang des Jahres trotz Verlusten mit 16 Prozent weiter die Grünen. Einem Bündnis mit den Grünen und ihren Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann erteilte CSU-Chef Markus Söder in den vergangenen Monaten aber mehrfach eine klare Absage. "Ich will kein Schwarz-Grün in Bayern, und mit mir wird es kein Schwarz-Grün geben", sagte er Ende September bei der Jungen Union.

Die SPD verzeichnete im Januar nach langer Zeit mal wieder einen zweistelligen Umfragewert (14 Prozent) - und könnte nun einen Fingerzeig erhalten, wie sich die Politik von Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf den Zuspruch für die bayerischen Genossen auswirkt. Für die FDP steht die Frage im Mittelpunkt ob sie über der 5-Prozent-Schwelle liegt (Januar: 7 Prozent), für die AfD, ob sie zweistellig bleibt (Januar: 10 Prozent).

Wie angesehen ist das Spitzenpersonal der Parteien?

Neben der Zufriedenheit mit Bayerns Regierung und Opposition erhebt Infratest dimap für den BR-BayernTrend auch die Beliebtheitswerte der wichtigsten Politiker der im Landtag vertretenen Parteien. Die Zustimmung zur Arbeit von Ministerpräsident Söder war in den vorherigen Umfragen zwar nach und nach zurückgegangen, dennoch hatte er im Januar unter den abgefragten bayerischen Spitzenpolitikern weiterhin den höchsten Sympathiewert. Auf Bundesebene gab es von anderen Meinungsforschungsinstituten zuletzt widersprüchliche Ergebnisse zu Söders Ansehen in der Bevölkerung.

Darüber hinaus geht der BR-BayernTrend traditionell auch der Frage nach, ob die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat eher mit Zuversicht oder mit Sorgen auf die Zukunft blicken.