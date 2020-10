Drei Viertel der Bayern für Maskenpflicht auf belebten Plätzen

In Corona-Hotspots kann zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Virus auch für bestimmte öffentliche Plätze das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung angeordnet werden. In München galt eine solche Maskenpflicht rund um den Marienplatz Ende September, in Frankfurt könnte sie für bestimmte Einkaufsstraßen am Freitag in Kraft treten. In der bayerischen Bevölkerung ist die Akzeptanz dafür hoch: Nach Meinung von drei Vierteln der Wahlberechtigten (76 Prozent) geht eine Maskenpflicht für belebte öffentliche Plätze in die richtige Richtung. 22 Prozent sehen die Maßnahme kritisch, wie der BR-BayernTrend ergab.

Besonders hoch fällt die Zustimmung bei SPD-Anhängern aus (92 Prozent), aber auch Sympathisanten von CSU, Grünen und Freien Wählern befürworten eine Maskenpflicht auf belebten Plätzen zu mehr als drei Vierteln. Eine Ausnahme sind AfD-Anhänger: Sie lehnen eine solche Maßnahme mehrheitlich ab (61 Prozent).